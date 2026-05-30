Hà Nội thu hồi 24 dự án tư nhân 'ôm đất', chậm triển khai

Ngày 30.5, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký, ban hành thông báo về việc thu hồi, chấm dứt hoạt động 24 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Danh sách các dự án vốn tư nhân chậm triển khai, gồm: dự án thuê đất hàng năm, xây dựng lò mổ tạm (P.Hồng Hà) do Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Châu thực hiện;

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở ngõ 102 Nguyễn Khuyến (P.Văn Miếu) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội thực hiện; dự án xây dựng chợ và trung tâm thương mại (xã Hòa Lạc) do Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim làm chủ đầu tư.

Dự án trụ sở làm việc và trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu ở ô đất E2 (P.Cầu Giấy) do Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA) làm chủ đầu tư. Xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Công nghệ (xã Phú Xuyên) do Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Công nghệ thực hiện;

Dự án Trung Tâm Văn hóa thể thao chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đại Yên (P.Chương Mỹ) do Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Yên thực hiện; dự án Khu nhà ở Thanh Lâm (xã Quang Minh) do Công ty CP thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên thực hiện;

Dự án cửa hàng xăng dầu Thanh Xuân (xã Nội Bài) do Công ty Xăng dầu Khu vực I - Công ty TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư; dự án xây dựng trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt ứng dụng công nghệ cao Dương Hạ (xã Hát Môn) do Hợp tác xã Dương Hạ thực hiện;

Dự án khu nhà ở cán bộ công chức Nhà xuất bản chính trị quốc gia - sự thật (P.Đông Ngạc) do liên danh Tổng công ty CP Sông Hồng, Công ty CP xây dựng số 1 và Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị vàng thực hiện;

Dự án trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng và chung cư cao tầng tại số 32 ngõ 298 đường Ngọc Lâm (P.Bồ Đề) do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam thực hiện;

Dự án khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng (xã Quảng Oai) do Công ty CP Licogi 13 làm chủ đầu tư; dự án đầu tư tòa nhà hỗn hợp, văn phòng giới thiệu sản phẩm mềm công nghệ cao (P.Phú Diễn) do Công ty CP Thương mại dịch vụ viễn thông và giá trị gia tăng thực hiện;

Dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê (P.Thượng Cát) do Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 8 làm chủ đầu tư; dự án tổ hợp công trình văn phòng và nhà ở cao tầng (P.Ô Chợ Dừa) do Viện Khoa học công nghiệp mỏ và luyện kim thực hiện;

Dự án Sản xuất hoa quả xuất khẩu (P.Tùng Thiện) do Công ty TNHH Kỳ Hợp làm chủ đầu tư; dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sĩ E16 (H56) - BCA (P.Từ Liêm) do Công ty CP Tổ chức Nhà quốc gia Đông Dương làm chủ đầu tư; dự án khách sạn 5 sao (P.Ba Đình) do Công ty CP VIPTOUR - TOGI thực hiện.

Đáng chú ý, tại địa bàn xã Yên Xuân có 5 dự án thuộc diện bị thu hồi, gồm dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn của Công ty Phát triển giáo dục Quốc tế; nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng đô thị của Công ty CP tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh;

Dự án Khu Công nghiệp giai đoạn 2 của Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Bắc Lương Sơn; cụm công nghiệp công nghệ cao Vinashin của Công ty CP đầu tư Vinashin Hòa Bình; dự án xây dựng biệt thự nhà vườn của Công ty CP thương mại Hoàng Yến.

Trước đó, hồi giữa tháng 4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các nhà đầu tư của 341 dự án khẩn trương báo cáo bằng văn bản việc thực hiện dự án trước ngày 30.4.

Trong đó, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin thực tế về tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các doanh nghiệp cũng cần nêu những khó khăn, trong đó phân định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Chủ đầu tư cũng được đề nghị phải đánh giá năng lực thực hiện dự án (về tài chính, huy động vốn, tổ chức thực hiện), làm rõ trách nhiệm chậm triển khai và đề xuất phương án xử lý, cam kết tiến độ thực hiện.

Nếu sau ngày 30.4, các chủ đầu tư không gửi báo cáo hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không rõ năng lực và cam kết thực hiện thì thành phố sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.