Hà Nội thu hồi bằng tốt nghiệp THPT của hiệu trưởng trường mầm non vì gian lận

(TNO) Ngày 19.2, tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, giám đốc Sở này vừa ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp bổ túc THPT đối với ông Nguyễn Văn Khải, Phó trưởng Công an xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) vì lý do bằng tốt nghiệp THCS của ông Khải không hợp pháp.