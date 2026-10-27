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    Hà Nội tính xây tổ hợp thể thao hơn 2.500 tỉ đồng tại Mỹ Đình

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Hà Nội đề xuất xây tổ hợp thể thao hơn 2.500 tỉ đồng làm cơ sở tập luyện, thi đấu tốt nhất cho vận động viên, để nâng cao thành tích thể thao của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.

    UBND TP.Hà Nội vừa trình HĐND thành phố văn bản về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất trong khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình (P.Từ Liêm) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.500 tỉ đồng.

    Hà Nội tính xây tổ hợp thể thao hơn 2.500 tỉ đồng tại Mỹ Đình- Ảnh 1.

    Sân vận động Mỹ Đình trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nhìn từ trên cao

    ẢNH: MINH TÚ

    Về quy mô của tổ hợp thể thao tại Mỹ Đình, TP.Hà Nội cho biết, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 4,88 ha, bao gồm nhiều hạng mục.

    Trong đó, hạng mục nhà thi đấu đa năng có quy mô 4 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe. Nơi đây cũng sẽ có khán đài 4 mặt với sức chứa từ 5.000 - 6.000 chỗ ngồi. Công trình này sẽ đảm bảo thi đấu cho nhiều bộ môn như: bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ, đấu kiếm, pickleball...

    Một hạng mục khác đề xuất đầu tư là nhà tập luyện 8 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 bố trí bể bơi dự kiến có 8 làn bơi. Từ tầng 2 đến tầng 7 dành cho tập luyện các môn: khiêu vũ, thể thao, vật, vovinam, cờ vua, wushu, karate... Riêng tầng 8 dành cho các môn yêu cầu chiều cao trần lớn như: bóng chuyền, bóng rổ.

    Ngoài 2 khu vực thi đấu và luyện tập nêu trên, nơi đây dự kiến xây thêm ký túc xá cho vận động viên gồm 17 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe. Công trình này đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt tập trung cho tối thiểu 1.500 vận động viên.

    Ngoài ra, khu ký túc xá còn được tích hợp đầy đủ các phòng chức năng: y tế, căng tin, nhà bếp, phòng họp bộ môn, khu sinh hoạt chung...

    Về tiến độ và nguồn vốn đầu tư, UBND TP.Hà Nội cho biết, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 2.523 tỉ đồng từ 100% nguồn vốn ngân sách thành phố (vốn đầu tư công). Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 1.418 tỉ đồng, chi phí thiết bị hơn 390 tỉ đồng, chi phí dự phòng hơn 442 tỉ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

    Theo UBND TP.Hà Nội, hiện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội quản lý 37 môn và phân môn thể thao.

    Vì sự phát triển chung của thể thao nước nhà, Hà Nội cho rằng, cần tiếp tục đầu tư, phát triển đồng đều nhiều môn thể thao, trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư cho các môn thể thao có trong chương trình thi đấu tại ASIAD, Olympic. Do đó, cần phải có cơ sở tập luyện, thi đấu tốt nhất cho vận động viên để nâng cao thành tích thể thao của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.

    Dự kiến ngày mai 28.10, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại Mỹ Đình.

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