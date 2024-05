Hà Nội, TP.HCM cần xây 21 tuyến đường sắt đô thị, nhưng đều rất chậm

Sáng 15.5, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp

Theo Quy hoạch được duyệt, Hà Nội sẽ xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 417,8 km, TP.HCM sẽ xây dựng 11 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài khoảng 229,1 km.

Đến nay, Hà Nội mới hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác vận hành được 1 tuyến là Cát Linh - Hà Đông, dài 13 km. Thủ đô đang thi công xây dựng 2 tuyến, gồm Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và Nhổn - Ga Hà Nội, tổng chiều dài 24 km.

Trong đó, dự án Nhổn - Ga Hà Nội đã hoàn thành, đang trong giai đoạn nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục để vận hành thương mại đoạn trên cao. Còn dự án Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đang điều chỉnh chủ trương đầu tư.

TP.HCM đang thi công xây dựng 2 tuyến metro (Bến Thành - Suối Tiên và Bến Thành - Tham Lương, tổng chiều dài 20,74 km). Các tuyến còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tuy nhiên rất chậm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, việc triển khai dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 98% khối lượng, đang tiến hành công tác thử nghiệm liên động toàn tuyến.

Lãnh đạo TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Xây dựng hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống, an toàn phòng cháy, chữa cháy, nghiệm thu công trình, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường.

Với dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Tham Lương đã bàn giao mặt bằng 92,14%, dự kiến giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng cuối quý 2/2024, đồng thời di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (hoàn thành quý 2/2025).

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đề nghị đề án đường sắt đô thị phải giải quyết những tồn tại, vướng mắc như đội vốn, kéo dài

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đề nghị TP.HCM tập trung giải quyết những tồn tại liên quan đến nhà thầu, nhằm hoàn thành nốt khối lượng công việc còn lại của dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Bên cạnh đó, 2 thành phố đang triển khai xây dựng Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị. Theo Bộ trưởng Thắng, đề án phải làm rõ quan điểm về huy động nguồn lực thực hiện, mô hình vận hành, vị trí, không gian thi công.

Đồng thời, giải quyết được những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đường sắt đô thị vừa qua như kéo dài, đội vốn, công nghệ, thiết bị thiếu đồng bộ.

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, theo quy hoạch, Hà Nội và TP.HCM cần xây thêm 18 tuyến đường sắt đô thị.

Đây là khối lượng công việc rất lớn. Cần có gói giải pháp tổng thể, đột phá, đồng bộ về công nghệ xây dựng, quản lý, vận hành cho hệ thống đường sắt đô thị cho Hà Nội và TP.HCM, đặt nền móng cho ngành công nghiệp đường sắt đô thị.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ GTVT và 2 thành phố phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng đề án tổng thể phát triển đường sắt đô thị. Lựa chọn công nghệ đường sắt đô thị tiên tiến, bảo đảm tiếp nhận, làm chủ từ khâu thiết kế, sản xuất, chế tạo đến vận hành, quản lý, gắn với đầu tư, hình thành ngành công nghiệp đường sắt đô thị.

Việc phát triển các tuyến đường sắt đô thị phù hợp với chiến lược, quy hoạch đô thị, bảo đảm hài hòa với các phương thức giao thông trong kết nối hạ tầng.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý trong công tác quản lý, vận hành hệ thống đường sắt đô thị; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ, máy móc trang thiết bị, đường sắt trên cao và chạy ngầm, các ga hành khách; bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực cho đường sắt đô thị.

"Trong quá trình đầu tư các dự án đường sắt đô thị cần quan tâm phát triển ngành xây dựng giao thông đô thị với những doanh nghiệp chủ lực trong nước", Phó thủ tướng lưu ý.

Cạnh đó, đề án tổng thể cần đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng, tính khả thi, khả năng huy động nguồn lực đầu tư từ T.Ư, địa phương và xã hội hóa với các hình thức BT, PPP... Đồng thời, phát huy được nguồn lực từ đất đai thông qua phát triển đô thị theo các ga, tuyến đường sắt đô thị.