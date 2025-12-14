Hà Nội trình 'siêu dự án' 855 nghìn tỉ bên sông Hồng

Xây trục đại lộ 80 km, đô thị 2.100 ha

Nội dung tờ trình thể hiện, quy mô diện tích nghiên cứu thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được đề xuất gồm 4 dự án thành phần độc lập ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự án gồm 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó dự án thành phần 1 (tả ngạn sông Hồng) gồm trục đại lộ giao thông bên tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị.

Dự án thành phần 2 (hữu ngạn sông Hồng) gồm trục đại lộ giao thông; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị. Trong đó đã bao gồm dự án công viên P.Phú Thượng, trên diện tích 2 ha, với số vốn sơ bộ khoảng 670 tỉ đồng (tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu) để phục vụ khởi công.

Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng khoảng 45 km, nhằm kết nối với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ (dạng căn hộ chung cư cao tầng) trong phạm vi dự án đầu tư và có thể triển khai tại các quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dạng nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng).

TP.Hà Nội cho biết, địa điểm thực hiện dự án nằm dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới 19 xã, phường.

Trong đó phía hữu Hồng đi qua 12 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; phía tả Hồng đi qua 7 xã, phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Theo UBND TP.Hà Nội, tổng mức đầu tư dự án khoảng 855.000 tỉ đồng; dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2030.

Để thanh toán, Hà Nội xác định là quỹ đất tại khu vực đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị tái định cư tại dự án thành phần 4.

Việc này sẽ được xác định cụ thể trong quá trình triển khai tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 257/2025/NĐ-CP ngày 8.10.2025 của Chính phủ quy định chi tiết việc triển khai dự án sử dụng hình thức hợp đồng dự án áp dụng loại hợp đồng đặc thù.

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ ảnh hưởng đến đến khoảng 200.000 người dân ẢNH: HỮU THẮNG

Tác động đến 200.000 người

Chia sẻ về tác động của dự án đến kinh tế - xã hội, TP.Hà Nội cho biết, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23.11.2022 của Bộ Chính trị đã xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng đáp ứng yêu cầu thoát lũ, phòng, chống thiên tai, khai thác, sử dụng hiệu quả không gian, quỹ đất.

Cạnh đó, trong thông báo kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các buổi làm với Thành ủy Hà Nội có nội dung chỉ đạo: "Chú trọng công tác quy hoạch hai bên bờ sông Hồng; tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh và hiện đại, có tính kết nối cao với định hướng phát triển trục sông Hồng thành biểu tượng phát triển mới của thủ đô trong kỷ nguyên mới".

TP.Hà Nội cho biết, dự án được hình thành sẽ thay đổi diện mạo đô thị 2 bên sông Hồng; trở thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái, biểu tượng của thủ đô Hà Nội...

Theo tính toán sơ bộ, dự án sẽ ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người dân, sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ một phần.

Theo UBND TP.Hà Nội, việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, tạo nên không gian đô thị dọc 2 bên sông Hồng.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 14.12, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét tờ trình của UBND TP.Hà Nội.