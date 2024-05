Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 18.5 và sáng nay 19.5, ở khu Đông Bắc bộ, vùng núi phía tây khu vực Trung và Nam Trung bộ, Tây nguyên, Đông Nam bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 50 mm như: Trùng Khánh (Cao Bằng) 81,4 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 56,6 mm, Bằng Lãng (Bắc Kạn) 52,2 mm, Phương Đông (Quảng Ninh) 101,4 mm, Cát Bà (Hải Phòng) 95 mm, Bảo Sơn (Bắc Giang) 64,8 mm, Đồng Văn (Nghệ An) 60,4 mm, Ma Nới (Ninh Thuận) 60,7 mm, Ia Đai (Kon Tum) 133 mm, Ea Trang (Đắk Lắk) 115,6 mm, Quảng Hòa (Đắk Nông) 103,6 mm, An Phú (Bình Dương) 123,2 mm…

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đón mưa lớn ĐÌNH HUY

Dự báo, chiều và đêm 19.5, Đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Tây Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa giông cục bộ; từ chiều tối 19 - 20.5 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối cùng ngày, khu vực Trung và Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Ngoài ra, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét, một vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho H.Ba Vì (Hà Nội).

Trong 30 phút đến 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và giông tại H.Ba Vì và có khả năng mở rộng sang các quận, huyện nội thành khác như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm... Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.