Hà Nội xây nhà hát 2.000 tỉ để người dân tiếp cận 'âm nhạc giá trị cao'

Hà Nội xây thêm công trình biểu tượng 1.000 tỉ đồng

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội cho biết, mục tiêu đến năm 2030 sẽ kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo thủ đô giàu bản sắc, đa dạng và hiện đại, trên cơ sở bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long, Hà Nội…

Trên đường Võ Thị Sáu, khu vực gần công viên Võ Thị Sáu nhìn từ trên cao

Đồng thời, hoàn thành xây dựng không gian chính Điện Kính Thiên trong khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long; vận hành hiệu quả khu đô thị thể thao Olympic; phát huy hiệu quả dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gắn với các khu làng cổ, làng nghề và các công trình di tích.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội sẽ đầu tư, hỗ trợ đầu tư 1.058 dự án với tổng số vốn 36.112 tỉ đồng, trong đó 250 dự án (dùng ngân sách thành phố) có tổng số vốn 20.942 tỉ đồng; 808 dự án (dùng ngân sách xã, phường) có tổng số vốn 15.170 tỉ đồng.

Ở nhóm công trình trọng điểm, Hà Nội sẽ xây dựng nhà hát TP.Hà Nội trên đường Võ Thị Sáu (P.Bạch Mai). Nhà hát rộng khoảng 9.000 m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng; dự kiến 2.000 - 2.500 chỗ.

Lý giải về việc đầu tư xây dựng nhà hát thành phố, Hà Nội cho biết đang quản lý 6 nhà hát nhưng các địa điểm hiện có đã đầu tư cách đây 20 năm, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không gian quá chật hẹp, không đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa nghệ thuật biểu diễn.

Cạnh đó, người dân, đặc biệt là giới trẻ ngày càng có nhu cầu cao hơn về các hoạt động giải trí, sinh hoạt cộng đồng mang tính văn hóa, nghệ thuật cao cấp.

Vì vậy, việc đầu tư nhà hát có quy mô lớn hơn các nhà hát hiện có sẽ cung cấp thêm địa điểm để người dân được tiếp cận với âm nhạc giá trị cao.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ mở rộng, phục dựng không gian lịch sử của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; xây Trung tâm văn hóa TP.Hà Nội có quy mô 20.000 chỗ ngồi ở trục cảnh quan sông Hồng; xây công trình biểu tượng thủ đô khoảng 1.000 tỉ đồng ở khu vực Bắc Cầu (P.Bồ Đề)…

Đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Chương trình hành động cũng thể hiện một số mục tiêu cụ thể, đó là đến năm 2030 sẽ thực hiện 9 nhóm chỉ tiêu theo Nghị quyết 80-NQ/TW; 16 chỉ tiêu bổ sung, trong đó sẽ hình thành 1 - 2 bảo tàng văn hóa, nghệ thuật theo hình thức hợp tác công - tư.

Dự kiến không gian hồ Tây là nơi trải nghiệm di sản

Cạnh đó là hình thành 3 - 5 khu văn hóa tâm linh, sinh thái, sáng tạo, tích hợp dịch vụ văn hóa nghệ thuật trình diễn, phim trường và không gian trải nghiệm di sản, dự kiến tại khu di tích Cổ Loa, đền Gióng, quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn; không gian hồ Tây…

Thành ủy Hà Nội cũng đề ra đến năm 2035, Hà Nội là trung tâm văn hóa - sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực, với hệ sinh thái văn hóa đa dạng, giàu bản sắc và hiện đại. Đời sống văn hóa nghệ thuật, tinh thần của nhân dân ngang với các nước đứng đầu khu vực; chỉ số hạnh phúc tăng…

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Hà Nội trở thành thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; là trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của khu vực châu Á và thế giới…

Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn chủ lực đóng góp quan trọng, bền vững trong nâng cao chất lượng sống của người dân; đóng góp 12% GRDP trong nền kinh tế. Cạnh đó, Hà Nội có thêm 2 di sản được UNESCO công nhận, ghi danh; phấn đấu có thêm 5 di tích quốc gia đặc biệt…

Để thực hiện những nội dung nêu trên, Thành ủy Hà Nội đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có nội dung đổi mới tư duy, phương thức phát triển văn hóa thủ đô.

Các giải pháp bao gồm hoàn thiện thể chế, chính sách theo luật Thủ đô và quy hoạch phát triển văn hóa gắn với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa công vụ, trách nhiệm nêu gương, xây dựng niềm tin của nhân dân và xã hội.

Xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo thủ đô đa dạng, hiện đại, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm; nhận diện và ứng xử thích hợp với tài nguyên văn hóa…