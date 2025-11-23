Nhà hát Lớn Hà Nội lộng lẫy chưa từng thấy

Triển lãm trải nghiệm công nghệ - nghệ thuật 115 năm Nhà hát kể chuyện (Immersive Opera House) chính thức mở cửa từ ngày 22.11 - 31.12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Màn trình chiếu ánh sáng mapping khai màn tối 22.11 đã vụt biến không gian Nhà hát Lớn Hà Nội trở nên tráng lệ và kỳ ảo hơn bao giờ ẢNH: T.L

115 năm Hà Nội trong lòng nhà hát

Triển lãm được thiết kế như một hành trình xuyên suốt bên trong Nhà hát Lớn, với hệ thống trình chiếu ánh sáng mapping, đồ họa chuyển động và âm thanh đa hướng. Các không gian được tổ chức theo bốn nhóm nội dung, nhưng đều được tinh giản để tạo trải nghiệm liền mạch thay vì chia thành những khu trưng bày tách biệt.

Khách tham quan được đặt chân lên sân khấu Nhà hát Lớn để chiêm ngưỡng những chuyển động ánh sáng kỳ ảo trên vòm nhà hát ẢNH: T.L

"Di sản kiến trúc" (tầng 1) giới thiệu những lát cắt quan trọng về quá trình hình thành Nhà hát Lớn, hệ thống chi tiết đặc trưng và giá trị kiến trúc vượt thời gian.

Không gian lịch sử và ký ức Hà Nội - "115 năm Hà Nội trong lòng nhà hát" (tầng 2) tái hiện những dấu ấn lịch sử, những biến chuyển của Thủ đô trong suốt 115 năm, thông qua hệ thống ánh sáng và hình ảnh đưa người xem "xuyên không" một cách trực quan.

Không gian nghệ thuật biểu diễn - "Dấu ấn nghệ thuật" (tầng 3) đưa người xem lạc trong mê cung nghệ thuật nơi thánh đường sân khấu với những loại hình từng gắn với nhà hát như kịch nói, giao hưởng, opera, ballet, tân nhạc… Khán giả có thể cảm nhận không khí sân khấu thông qua các lớp âm thanh 360 độ và hình ảnh chuyển động.

Nhà hát Lớn Hà Nội từng chứng kiến thời hoàng kim của kịch nói với những vở kịch cháy vé của nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ ẢNH: T.L

Những vòm sáng lộng lẫy

Điểm nhấn ấn tượng nhất của triển lãm nằm tại khán phòng nhà hát - "Trái tim nghệ thuật", nơi công nghệ mapping đa tầng và hình ảnh 360 độ được dàn dựng như một buổi trình diễn ánh sáng. Không gian vừa giữ nguyên vẻ cổ điển, lộng lẫy của nhà hát, vừa được bổ sung hiệu ứng ánh sáng hiện đại, tạo nên sự kết hợp giữa di sản và công nghệ đương đại.

Vòm nhà hát đẹp lộng lẫy, tôn vinh từng loại hình nghệ thuật từng tỏa sáng tại khán phòng nổi tiếng của công trình biểu tượng ẢNH: T.L

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội khám phá Phòng gương - một trong những không gian biểu tượng về ngoại giao và nghệ thuật của Nhà hát Lớn, cũng như trải nghiệm đứng tại ban công nhà hát, nơi có thể bao quát toàn bộ Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Đây là những điểm được nhiều khách đánh giá là "độc đáo nhất" khi lần đầu tiên mở cửa phục vụ một triển lãm immersive (đa giác quan).

Khách tham quan check in góc ban công "thần thánh" nhìn xuống toàn cảnh Quảng trường Cách mạng tháng Tám trước nhà hát Ảnh: T.L

Ông Chu Anh Hùng - Phó Giám đốc Nhà hát Lớn chia sẻ: "Immersive Opera House là dự án độc đáo chưa từng có tại Nhà hát Lớn Hà Nội, là dấu ấn đẹp trước khi nhà hát chính thức đóng cửa để phục vụ công tác trùng tu vào đầu năm tới, dự kiến kéo dài trong 2 năm".

Với thời gian kéo dài đến hết 31.12, triển lãm được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa nổi bật trong mùa lễ hội 2025 của Hà Nội, thu hút khán giả trong nước lẫn du khách quốc tế. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và làm mới trải nghiệm di sản trong bối cảnh Thủ đô hướng tới xây dựng hình ảnh thành phố sáng tạo.

Sự kiện do HEXOGON VIETNAM phối hợp cùng Nhà hát Lớn tổ chức, mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới, kết hợp giữa di sản và công nghệ ánh sáng để tái hiện lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật của công trình biểu tượng Thủ đô.

Mô hình Nhà hát Lớn thu nhỏ ẢNH: T.L