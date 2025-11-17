Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường

Gia Bách
Gia Bách
17/11/2025 09:09 GMT+7

Giữa quảng trường Phan Ngọc Hiển, hàng trăm người dân và du khách đã "quây quần" chứng kiến cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" – màn mở đầu đầy ấn tượng cho Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II.

Tối 16.11, cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức đã chính thức tạo không khí mở màn náo nhiệt cho chuỗi hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025. Dù giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng, sân khấu tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (P.An Xuyên) vẫn nóng lên bởi tiếng reo hò khi từng đội bước vào "đấu trường cua".

Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường- Ảnh 1.

Cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" diễn ra trong bể dã chiến có đường kính 25 m

ẢNH: G.B

Ban tổ chức đã chuẩn bị bể cua đường kính tới 25 m, bơm đầy nước, bố trí hốc trú ẩn và thả hơn 40 kg cua biển được trói càng bằng dây rút để đảm bảo an toàn. Chính sự đầu tư công phu này khiến cuộc thi trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong những ngày hội.

Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường- Ảnh 2.

Từng đợt thi kéo dài 7 phút

ẢNH: G.B

Theo thể lệ, mỗi đội gồm 3 thành viên, trong đó buộc mỗi đội phải có 1 nữ, thi theo từng lượt 4 đội với thời gian 7 phút. Đội bắt được nhiều cua nhất sẽ chiến thắng; nếu bằng số lượng, trọng tài sẽ cân cua để phân định kết quả.

Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường- Ảnh 3.

Mỗi đội thi gồm 3 người và bắt buộc phải có 1 nữ

ẢNH: G.B

Cuộc thi thu hút 20 đội tham gia, với thành viên là đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Không khí cuộc thi diễn ra vô cùng hào hứng, sôi nổi và kịch tính. Các đội thể hiện sự khéo léo, nhanh nhạy và kinh nghiệm thực tế trong việc mò bắt cua trong thời gian quy định

Sau khi kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Và, Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau xuất sắc đoạt giải nhất với thành tích bắt được 11,4 kg cua.

Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường- Ảnh 4.

Đội thi của Ban Thanh niên Công an tỉnh xuất sắc đoạt giải nhất với thành tích bắt được 11,4 kg cua

ẢNH: G.B

Không khí sôi động còn đến từ sự xuất hiện của nhiều nhóm tham gia đa dạng – từ đoàn viên thanh niên, du khách đến nông dân địa phương. Nguyễn Thị Huyền Trân, xã Cái Đôi Vàm, chia sẻ cô tham gia với tâm thế "vừa vui chơi vừa học hỏi", và cho rằng những con cua đã được buộc càng "không đáng sợ bằng cua vuông ở nhà".

Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường- Ảnh 5.

Cuộc thi thu hút nhiều người dân và du khách đến xem, cổ vũ

ẢNH: G.B

Theo anh Trần Đăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, cuộc thi được tổ chức theo hình thức tự do để ai cũng có thể tham gia, mục đích là tạo một sân chơi dễ gần, để lại ấn tượng mạnh mẽ với du khách thập phương.

Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường- Ảnh 6.

Không chỉ là trò vui, cuộc thi đang trở thành cách quảng bá sống động nhất cho ngành hàng cua trứ danh của địa phương

ẢNH: G.B

Không chỉ là một trò chơi, cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" như là cách quảng bá gần gũi, sống động về ngành hàng cua biển – một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh Cà Mau. Với sản lượng lớn và giá trị cao, cua biển đã giúp hàng ngàn hộ nuôi ổn định thu nhập, thậm chí vươn lên khá giả, đóng góp cho địa phương nguồn thu lên đến hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm.

Tôm sú 'khủng' gây sốt Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II

Tôm sú 'khủng' gây sốt Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II

Sự xuất hiện của những con tôm sú mẹ dài hơn 20 cm, giá hơn 6 triệu đồng/con, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển tối 16.11 đã tạo điểm nhấn cho Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025.

Xem thêm bình luận