Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường

Tối 16.11, cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức đã chính thức tạo không khí mở màn náo nhiệt cho chuỗi hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025. Dù giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng, sân khấu tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (P.An Xuyên) vẫn nóng lên bởi tiếng reo hò khi từng đội bước vào "đấu trường cua".
Ban tổ chức đã chuẩn bị bể cua đường kính tới 25 m, bơm đầy nước, bố trí hốc trú ẩn và thả hơn 40 kg cua biển được trói càng bằng dây rút để đảm bảo an toàn. Chính sự đầu tư công phu này khiến cuộc thi trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong những ngày hội.
Theo thể lệ, mỗi đội gồm 3 thành viên, trong đó buộc mỗi đội phải có 1 nữ, thi theo từng lượt 4 đội với thời gian 7 phút. Đội bắt được nhiều cua nhất sẽ chiến thắng; nếu bằng số lượng, trọng tài sẽ cân cua để phân định kết quả.
Cuộc thi thu hút 20 đội tham gia, với thành viên là đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Không khí cuộc thi diễn ra vô cùng hào hứng, sôi nổi và kịch tính. Các đội thể hiện sự khéo léo, nhanh nhạy và kinh nghiệm thực tế trong việc mò bắt cua trong thời gian quy định
Sau khi kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Và, Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau xuất sắc đoạt giải nhất với thành tích bắt được 11,4 kg cua.
Không khí sôi động còn đến từ sự xuất hiện của nhiều nhóm tham gia đa dạng – từ đoàn viên thanh niên, du khách đến nông dân địa phương. Nguyễn Thị Huyền Trân, xã Cái Đôi Vàm, chia sẻ cô tham gia với tâm thế "vừa vui chơi vừa học hỏi", và cho rằng những con cua đã được buộc càng "không đáng sợ bằng cua vuông ở nhà".
Theo anh Trần Đăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, cuộc thi được tổ chức theo hình thức tự do để ai cũng có thể tham gia, mục đích là tạo một sân chơi dễ gần, để lại ấn tượng mạnh mẽ với du khách thập phương.
Không chỉ là một trò chơi, cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" như là cách quảng bá gần gũi, sống động về ngành hàng cua biển – một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh Cà Mau. Với sản lượng lớn và giá trị cao, cua biển đã giúp hàng ngàn hộ nuôi ổn định thu nhập, thậm chí vươn lên khá giả, đóng góp cho địa phương nguồn thu lên đến hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm.
Bình luận (0)