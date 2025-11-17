Cà Mau: Độc đáo cuộc thi mò cua giữa quảng trường

Tối 16.11, cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức đã chính thức tạo không khí mở màn náo nhiệt cho chuỗi hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025. Dù giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng, sân khấu tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (P.An Xuyên) vẫn nóng lên bởi tiếng reo hò khi từng đội bước vào "đấu trường cua".

Cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" diễn ra trong bể dã chiến có đường kính 25 m ẢNH: G.B

Ban tổ chức đã chuẩn bị bể cua đường kính tới 25 m, bơm đầy nước, bố trí hốc trú ẩn và thả hơn 40 kg cua biển được trói càng bằng dây rút để đảm bảo an toàn. Chính sự đầu tư công phu này khiến cuộc thi trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong những ngày hội.

Từng đợt thi kéo dài 7 phút ẢNH: G.B

Theo thể lệ, mỗi đội gồm 3 thành viên, trong đó buộc mỗi đội phải có 1 nữ, thi theo từng lượt 4 đội với thời gian 7 phút. Đội bắt được nhiều cua nhất sẽ chiến thắng; nếu bằng số lượng, trọng tài sẽ cân cua để phân định kết quả.

Mỗi đội thi gồm 3 người và bắt buộc phải có 1 nữ ẢNH: G.B

Cuộc thi thu hút 20 đội tham gia, với thành viên là đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Không khí cuộc thi diễn ra vô cùng hào hứng, sôi nổi và kịch tính. Các đội thể hiện sự khéo léo, nhanh nhạy và kinh nghiệm thực tế trong việc mò bắt cua trong thời gian quy định