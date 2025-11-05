Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Kể chuyện' di sản bằng ánh sáng và công nghệ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
05/11/2025 14:04 GMT+7

Dự án nghệ thuật '115 năm nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ' sẽ ra mắt công chúng từ ngày 22.11 - 31.12, nhân kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát lớn Hà Nội, công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa của thủ đô.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành chính "sân khấu của mình". Toàn bộ không gian như từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được "đánh thức" bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc.

'Kể chuyện' di sản bằng ánh sáng và công nghệ- Ảnh 1.

Nhà hát lớn Hà Nội trở thành sân khấu nơi 115 năm di sản được tái hiện bằng ngôn ngữ đương đại là ánh sáng và công nghệ

ẢNH: BTC

Dự án được tổ chức đúng thời điểm nhà hát chuẩn bị bước vào giai đoạn trùng tu, như một lời tri ân và tiễn biệt đầy xúc cảm. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là nỗ lực kết nối giữa lịch sử - nghệ thuật - công nghệ, đưa Nhà hát lớn Hà Nội từ "di sản để chiêm ngưỡng" trở thành "không gian sống động để trải nghiệm".

Triển lãm (do Công ty Hexogon Việt Nam phối hợp với Nhà hát lớn Hà Nội thực hiện) sử dụng các công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D mapping, hologram, thực tế tăng cường (AR) và nghệ thuật storytelling đa lớp, hứa hẹn mang đến cho công chúng trải nghiệm immersive - nơi ranh giới giữa khán giả và không gian biểu diễn được xóa nhòa. Với kết cấu 4 chương, tương ứng với hành trình 115 năm của Nhà hát lớn Hà Nội, người xem không chỉ quan sát mà còn hòa mình vào dòng chảy câu chuyện, tương tác với không gian và ánh sáng, cảm nhận lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Về dự án nghệ thuật độc đáo này, ông Ngô Xuân Minh, Giám đốc Hexogon Việt Nam, cho biết 115 năm nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ không mang tính thương mại, mà được kiến tạo với mong muốn đưa nghệ thuật trở lại gần hơn với công chúng. Trong mỗi khung hình ánh sáng, mỗi giai điệu âm thanh, người dân có thể tìm thấy một phần ký ức về thủ đô.

Với Hà Nội, đây là dịp khẳng định vị thế trung tâm văn hóa - sáng tạo quốc tế, nơi di sản được kể lại bằng ngôn ngữ công nghệ, vừa tôn vinh quá khứ, vừa mở ra tương lai. Với ngành văn hóa, dự án là mô hình "kể chuyện di sản bằng công nghệ", chứng minh rằng bảo tồn không chỉ là lưu giữ, mà còn là làm sống lại và lan tỏa giá trị bằng sáng tạo số.

Nhà hát Lớn Hà Nội

Nhà hát Lớn Hà Nội

Khánh thành năm 1911, Nhà hát Lớn Hà Nội được xem là 'ngôi đền' của biểu diễn nghệ thuật cổ điển (nhạc thính phòng, opera, múa ballet…).

Tái hiện không khí 'Tiến quân ca' của Văn Cao trước Nhà hát lớn Hà Nội

