Hà Nội xếp thứ 2 'thành phố thân thiện nhất thế giới'

Danh sách do nền tảng thương mại - tài chính MoneySuperMarket (Vương quốc Anh) vừa công bố, dựa trên phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các cơ sở kinh doanh tại 107 thành phố trên thế giới.

Hà Nội xếp thứ 2 trong top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới ẢNH: MoneySuperMarket

Dữ liệu được tổng hợp từ các nhà hàng, điểm tham quan, cơ sở giải trí và dịch vụ trải nghiệm nhằm phản ánh mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng phục vụ tại mỗi điểm đến.

Theo kết quả công bố, Edinburgh (Vương quốc Anh) dẫn đầu bảng xếp hạng với 59% đánh giá tích cực, Hà Nội xếp thứ 2 với 58,6% và Liverpool (Vương quốc Anh) với 58,3%.

Các vị trí còn lại trong top 10 gồm Paris (Pháp), Dublin (Ireland), Montreal (Canada), Vienna (Áo), Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Birmingham và Bristol (Vương quốc Anh). Với kết quả này, Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào bảng xếp hạng của MoneySuperMarket.

Thủ đô Hà Nội mang đến cho du khách trải nghiệm thân thiện trong chuyến du lịch ẢNH: ĐINH HUY

Theo đánh giá của MoneySuperMarket, văn hóa cộng đồng, tinh thần hiếu khách và sự gắn kết trong đời sống xã hội là những yếu tố góp phần tạo nên ấn tượng tích cực đối với du khách khi đến Hà Nội. Đây cũng là những giá trị giúp thủ đô mang đến cho du khách trải nghiệm thân thiện trong quá trình tham quan và sử dụng các dịch vụ.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhìn nhận, kết quả xếp hạng tiếp tục cho thấy lòng hiếu khách và sự thân thiện vẫn là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của Hà Nội nói riêng cũng như điểm đến Việt Nam nói chung đối với du khách quốc tế. Đây cũng là những giá trị góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.