Hà Nội xuất hiện gió lốc kinh hoàng do ảnh hưởng siêu bão Yagi

Bản tin phát lúc 14 giờ 30 ngày 6.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, hiện nay mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực tỉnh Bắc Ninh. Ổ mây này có xu hướng di chuyển về phía tây nam và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội.

Giông lốc mạnh đã xuất hiện tại Hà Nội do ảnh hưởng siêu bão Yagi ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong 40 phút đến 3 giờ tới, các quận: Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm có mưa rào và giông, sau đó mở rộng sang các quận nội thành khác của Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 15 giờ 6 phút tại khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Q.Đống Đa, Hà Nội), cơn lốc xoáy kèm gió giật mạnh khiến nhiều người dân đi đường hốt hoảng. Nhiều người nhanh chóng chạy vào những tòa nhà lớn tại khu vực trú ẩn. Cùng với đó, nhiều hàng quán quanh khu vực nhanh chóng thu dọn bàn ghế.

Gió lốc cuốn theo lá cây, bụi ra đường khiến người dân đi đường gặp khó khăn ẢNH: ĐÌNH HUY

Hiện tượng này đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do gần đây thủ đô và các tỉnh miền Bắc xuất hiện nắng nóng. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng thời tiết oi nóng không phải là điều kiện thuận lợi để bão có thể vào hoặc không vào miền Bắc.

Clip về gió lốc ở Hà Nội

Tuy nhiên, đang ở điều kiện nắng nóng khi chuyển sang mưa, cụ thể là mưa trước bão trong ngày 6.9 ở Đông Bắc bộ và Hà Nội thì sẽ dẫn đến nguy cơ giông, lốc, sét xảy ra nhiều hơn.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí siêu bão Yagi ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Siêu bão mạnh cấp 16 (184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Người dân bất ngờ vì thời tiết chuyển mưa giông đột ngột ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong những giờ tiếp theo, siêu bão Yagi tiếp tục càn quét đảo Hải Nam và giảm 2 cấp rồi đi vào khu vực vịnh Bắc bộ.

Đến 1 giờ ngày 7.9, bão Yagi ở vị trí 20,4 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông của khu vực vịnh Bắc bộ, cách Quảng Ninh khoảng 230 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Trong những giờ tiếp theo, bão Yagi tiếp tục di chuyển vào đất liền với tốc độ 20 km/giờ và đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Nam Định.

Đến 13 giờ ngày 7.9, bão Yagi có vị trí 20,9 độ vĩ bắc; 107,2 độ kinh đông trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 rồi tiếp tục đi sâu vào đất liền rồi suy yếu và tan dần.

Ngoài ra, khu vực Đông Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa giông trong ngày hôm nay do tác động vành ngoài hoàn lưu siêu bão Yagi.

Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, từ đêm 6 - 9.9, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 350 mm, có nơi trên 500 mm (mưa lớn nhất ở Đông Bắc bộ tập trung trong ngày và đêm 7.9, phía tây Bắc bộ từ tối 7 - 9.9).