Siêu bão Yagi hướng thẳng Quảng Ninh - Nam Định

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 10 giờ sáng nay 6.9, siêu bão Yagi (siêu bão số 3) ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 112,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía đông đông nam; cách Quảng Ninh khoảng 570 km về phía đông đông nam.

Bản đồ đường đi siêu bão Yagi lúc 11 giờ ẢNH: NCHMF

Siêu bão Yagi mạnh cấp 16 (184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Đến 22 giờ ngày 6.9, siêu bão Yagi ở vị trí 19,9 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông trên đất liền phía bắc đảo Hải Nam, cách Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Do ma sát với đất liền nên siêu bão Yagi giảm xuống cấp 15, giật cấp 17.

Sau khi đi qua đảo Hải Nam, bão Yagi tiếp tục giảm cấp và đi vào phía bắc vịnh Bắc bộ. Khoảng 10 giờ ngày 6.9, bão Yagi ở vị trí 20,8 độ vĩ bắc; 107,8 độ kinh đông; trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định. Bão mạnh cấp 12 - cấp 13, giật cấp 15 và đi sâu vào đất liền rồi suy yếu và tan dần.

Siêu bão số 3 (Yagi) tiến sát vịnh Bắc bộ, cuồng phong gây biển động dữ dội

Do ảnh hưởng của siêu bão số 3 (siêu bão Yagi), vùng biển phía tây bắc của bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 - cấp 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - cấp 16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Từ trưa nay 6.9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc bộ (bao gồm H.đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7. Từ tối và đêm 6.9, vịnh Bắc bộ (bao gồm H.đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8 - cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - cấp 14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ hôm nay và gần sáng mai 7.9, vùng ven biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - cấp 12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối 7.9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực Đông Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa giông trong ngày hôm nay do tác động vành ngoài hoàn lưu siêu bão số 3. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng, rút do bão. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, tố, lốc và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ.