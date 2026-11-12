Hà Tâm Như bất ngờ được MGI All Stars trao cơ hội ở mùa 2

Tối 11.11, Hà Tâm Như chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình đến với MGI All Stars mùa 2. Hà Tâm Như kể từng có dịp trực tiếp theo dõi MGI All Stars mùa 1 tại Thái Lan và ấn tượng trước quy mô tổ chức cũng như sự chuyên nghiệp của cuộc thi. "Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng đây là một sân khấu lớn, một giấc mơ mà bản thân luôn khao khát được chạm tới", cô chia sẻ.

Đặc biệt, trong lần ghi hình tập đặc biệt của MIQVN, người đẹp từng được Nawat gợi ý thử sức tại MGI All Stars. Khi cuộc thi khởi động, cô chủ động tìm hiểu điều lệ, chuẩn bị hồ sơ và gửi email đăng ký đến ban tổ chức. Tuy nhiên, nguyện vọng của cô không được chấp thuận ở mùa giải đầu tiên. Hà Tâm Như từng nghĩ bản thân sẽ phải chờ đợi một dịp khác.

Tuy nhiên, người đẹp rất bất ngờ khi ban tổ chức MGI chủ động liên hệ lại và hỏi về mong muốn tham gia của cô. Trước cơ hội này, người đẹp nhiều lần xác nhận liệu cuộc thi có cho phép nhiều thí sinh cùng đại diện một quốc gia hay không. Theo phản hồi từ ban tổ chức, kể từ mùa 2, MGI All Stars có thể có nhiều hơn một thí sinh đến từ cùng một nước.

Sau khi nhận được thông tin, Hà Tâm Như quyết định tiếp tục thử sức. Cô cho biết đã hoàn thiện hồ sơ, bao gồm thư mời từ ban tổ chức và các văn bản liên quan từ cơ quan chức năng địa phương, để gửi đến MGI xem xét. Cuối cùng, người đẹp nhận được phản hồi đồng ý tham gia.

Cùng thời điểm, ban tổ chức MGI All Star cũng đăng tải thông tin xác nhận Hà Tâm Như là thí sinh Việt Nam tại mùa giải thứ hai Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TRANG FACEBOOK MGI ALL STARS

Dấu ấn của Hà Tâm Như tại đấu trường quốc tế

Hà Tâm Như sinh năm 1998, quê Vĩnh Long, tên thật là Hà Minh Vương. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,8 m, số đo ba vòng 84-64-90 cm và từng làm huấn luyện viên thể hình. Năm 2025, cô đăng quang Miss International Queen Vietnam, qua đó đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen 2025 tại Thái Lan. Tại cuộc thi này, người đẹp giành danh hiệu Á hậu 2.

Việc có thêm đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa 2 cũng khiến Hà Tâm Như nhận được sự quan tâm giữa những tranh luận về số lượng thí sinh cùng đến từ một quốc gia. Người đẹp cho biết những ngày qua đã theo dõi thông tin trên truyền thông và không khỏi băn khoăn về quyết định của mình.

"Tôi tự hỏi liệu mình có vô tình tranh giành hay cướp đi bất kỳ điều gì của người khác hay không?", cô bày tỏ.

Dù vậy, sau khi cân nhắc, Hà Tâm Như cho rằng mỗi thí sinh đều có hành trình, câu chuyện và mục tiêu riêng. "Tôi luôn tin rằng việc có nhiều đại diện cùng tham gia một sân chơi không đồng nghĩa với việc chúng ta phải xem nhau là đối thủ. Một bầu trời có thật nhiều vì sao vẫn có thể cùng nhau thắp sáng những ước mơ", người đẹp chia sẻ.

Với Hà Tâm Như, mong muốn lớn nhất vẫn là được một lần đứng trên sân khấu quốc tế, trải nghiệm một cuộc thi có quy mô lớn và thể hiện bản thân. Cô cũng khẳng định sẽ cảm thấy tự hào, vui mừng nếu bất kỳ đại diện Việt Nam nào đạt thành tích cao.

"Bởi sau tất cả, dù mỗi người có một hành trình khác nhau, chúng ta đều đang mang theo những ước mơ, sự nỗ lực và hình ảnh con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế", cô nói.

Khép lại chia sẻ, Hà Tâm Như bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả trong hành trình mới. Người đẹp nhấn mạnh: "Vì cơ hội chỉ tới một lần, cho phép tôi xin được nghe theo trái tim mình lần này".

Đêm chung kết MGI All Stars mùa 2 dự kiến diễn ra ngày 12.12 tại Bangkok, Thái Lan.