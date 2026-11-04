Sen Vàng nói gì về Hương Giang giữa ồn ào Miss Grand International All Stars?

Trên trang cá nhân có khoảng 228.000 lượt theo dõi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự ủng hộ của khán giả dành cho Á hậu Ngô Bảo Ngọc và Công ty Sen Vàng sau quyết định không tiếp tục tham dự MGI All Stars mùa 2. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại khi những tranh luận xung quanh sự việc bắt đầu hướng đến Hương Giang.

Theo nam đạo diễn, bên cạnh những bình luận tiêu cực nhắm đến Hương Giang, một số ý kiến còn tuyên bố sẽ công kích các thí sinh Việt Nam khác nếu họ tham gia cuộc thi trong thời gian tới. "Ủng hộ Ngô Bảo Ngọc và Sen Vàng không có nghĩa là phải quay lưng hay công kích Hương Giang hoặc bất kỳ thí sinh Việt Nam nào khác", Hoàng Nhật Nam nhấn mạnh.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong khán giả không công kích Hương Giang và các đại diện Việt Nam khác vì những tranh luận quanh MGI All Stars Ảnh: BTC

Đáng chú ý, ông khẳng định Hương Giang là đồng nghiệp mình trân trọng, đồng thời cho biết mối quan hệ giữa người đẹp và Sen Vàng vẫn luôn tốt đẹp. Vì vậy, ông không muốn những tranh luận liên quan đến cuộc thi trở thành lý do khiến nàng hậu phải nhận những lời chỉ trích không đáng có.

Hương Giang bị kéo vào tranh cãi MGI All Stars

Trước đó, câu chuyện bắt đầu thu hút sự chú ý khi Hoa hậu Hương Giang chia sẻ trong một buổi livestream rằng ban tổ chức MGI All Stars đang xem xét khả năng có thêm đại diện Việt Nam do Miss Universe Vietnam cử đi. Thông tin này khiến phía Sen Vàng bày tỏ sự không hài lòng, bởi trước đó đơn vị đã công bố Á hậu Ngô Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam duy nhất tại mùa giải thứ hai.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam từng đặt vấn đề về sự thay đổi trong quy định của ban tổ chức quốc tế. Sau đó, ông Nawat xác nhận từ mùa MGI All Stars thứ hai, Việt Nam có thể có nhiều đại diện tham gia.

Tại buổi họp báo của Sen Vàng chiều 2.11, Ngô Bảo Ngọc thông báo dừng kế hoạch dự thi dù đã dành nhiều thời gian chuẩn bị. Chia sẻ về quyết định này, người đẹp thừa nhận tiếc nuối vì đây là ước mơ mà cô đã nỗ lực theo đuổi trong thời gian dài. "Tôi tiếc nuối và chạnh lòng vì công sức và sự ủng hộ của những người đã đồng hành cùng tôi chuẩn bị rất chỉn chu cho hành trình sắp tới", Ngô Bảo Ngọc nghẹn ngào.

Dù không thể tiếp tục, người đẹp vẫn trân trọng những tình cảm, bài học và sự trưởng thành nhận được trong quá trình chuẩn bị. Cô cũng gửi lời cảm ơn ông Hoàng Nhật Nam, bà Phạm Kim Dung cùng Công ty Sen Vàng vì đã tin tưởng và đồng hành.

Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên Ảnh: NVCC

Sau chia sẻ của Hương Giang và quyết định của Ngô Bảo Ngọc, cộng đồng mạng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, Hương Giang trở thành đối tượng nhận không ít bình luận chỉ trích. Một bộ phận khán giả đặt nghi vấn Hương Giang tác động đến ông Nawat, khiến chủ tịch MGI thay đổi quan điểm và cho Việt Nam có thêm đại diện tại cuộc thi. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả khác cho rằng việc thay đổi quy định thuộc thẩm quyền của ban tổ chức MGI, không phải quyết định cá nhân của Hương Giang.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết ông vẫn giữ quan điểm không nên có nhiều đại diện Việt Nam cùng tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng mùa giải. Theo ông, phía sau mỗi thí sinh là quá trình đầu tư, chuẩn bị và những kỳ vọng lớn từ đơn vị quản lý lẫn khán giả.

Dù vậy, nam đạo diễn nhìn nhận MGI có quyền đưa ra thể lệ tổ chức riêng. Sen Vàng cũng có quyền lựa chọn không tiếp tục tham gia khi nhận thấy định hướng không còn phù hợp. Khép lại chia sẻ, Hoàng Nhật Nam mong khán giả tiếp tục dành tình cảm cho Ngô Bảo Ngọc, đồng thời đón nhận những đại diện Việt Nam khác bằng tinh thần văn minh, công bằng và tích cực. Ông cho rằng mỗi người đều có lựa chọn và hành trình riêng, vì vậy việc không đồng tình với một quyết định không đồng nghĩa với quyền công kích người khác.