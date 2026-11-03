Ngô Bảo Ngọc dừng thi Miss Grand, mối quan hệ giữa Nawat và Sen Vàng ra sao?

Ngô Bảo Ngọc bật khóc vì bỏ lỡ cơ hội thi quốc tế

Chiều 2.11, công ty Sen Vàng tổ chức họp báo công bố đại diện tiếp theo của Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Theo đó, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như tham gia Miss International 2026 và Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025 Lê Thị Thu Trà được chọn tranh tài tại Miss Intercontinental 2026. Trong khi đó, Á hậu Ngô Bảo Ngọc bất ngờ tuyên bố không góp mặt tại Miss Grand International All Stars 2026 dù chuẩn bị kỹ trong suốt thời gian qua. Dù vậy, mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến những đại diện Việt Nam ở sân chơi sắc đẹp quốc tế.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc tiếc nuối vì không thể tham gia Miss Grand International All Stars 2026 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bên cạnh đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng cho rằng đây là quyết định không hề dễ dàng. Nam đạo diễn cũng liên hệ với chủ tịch tổ chức Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil để trao đổi về vấn đề này.

Theo nam đạo diễn, ban tổ chức quốc tế thay đổi định hướng ở mùa 2, đó là cho phép một quốc gia có nhiều đại diện tranh tài. Sự xuất hiện của nhiều thí sinh cùng màu cờ có thể dẫn đến sự so sánh, phân tán mức độ quan tâm của khán giả và tạo thêm áp lực cho người dự thi. Sau khi xem xét sự thay đổi này, công ty Sen Vàng và Á hậu Ngô Bảo Ngọc thống nhất không tiếp tục tham gia Miss International All Stars 2026 do không còn phù hợp với chiến lược đề ra ban đầu. "Tôi nghĩ là cũng chẳng ai bắt ép gì nhau hay buồn phiền gì ở đây. Vì không có Ngô Bảo Ngọc thì cũng sẽ có những đại diện Việt Nam tiếp theo", Hoàng Nhật Nam nói.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 85-63-94. Cô từng vào top 10 Miss Universe Vietnam 2022 và giành giải Người đẹp biển. Sau đó, mỹ nhân 9X tiếp tục "chinh chiến" tại Miss Cosmo Vietnam 2023. Đến tháng 7.2026, Ngô Bảo Ngọc đoạt ngôi vị Á hậu 1 tại Miss Grand Vietnam.