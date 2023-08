Hà Tĩnh: Hơn 200 công nhân may mặc đình công đòi nợ lương

Sáng 23.8, hơn 200 công nhân của Công ty may Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) đình công, tập trung trước khu vực cổng công ty để đòi nợ lương tháng 7.



Hàng trăm công nhân của Công ty may Thiên Thành FiveStar đình công để đòi nợ lương

Nhiều công nhân cho biết, mặc dù đã gần hết tháng 8 nhưng đến nay công ty vẫn chưa trả lương tháng 7 cho toàn bộ lao động với mức lương trung bình 5 triệu đồng/người.

Do thời điểm này chuẩn bị bước vào năm học mới nên các công nhân đều cần tiền để mua sắm sách vở và đóng các khoản tiền học cho con. Vì vậy, hầu như toàn bộ công nhân của công ty đã cùng nhau nghỉ việc để yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết quyền lợi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho hay, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp Liên đoàn Lao động H.Hương Sơn và lãnh đạo Công ty may Thiên Thành FiveStar đã tổ chức đối thoại với công nhân để tìm phương án tháo gỡ.

"Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Công ty may Thiên Thành FiveStar cho biết hiện tại công ty đang gặp khó khăn do các đơn hàng đang gặp khó về đầu ra. Đây cũng là thực trạng chung của ngành may mặc. Do vậy, công ty mong công nhân chia sẻ và tạm thời sẽ chi trả 40% lương tháng 7. Trong tháng 9 thì công ty sẽ chi trả số tiền nợ lương còn lại", ông Thư nói.

Theo bà Cù Thị Bích Thuận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động H.Hương Sơn, sau khi công nhân đình công, Công ty may Thiên Thành FiveStar đã nhanh chóng đưa ra phương án để giải quyết quyền lợi nhưng vẫn còn một bộ phận người lao động chưa đồng ý.

"Hiện có một số công nhân đồng ý với phương án được chi trả gần một nửa tháng lương và cho công ty nợ lương tới tháng 9. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công nhân không đồng tình nên vẫn chưa quay trở lại công ty để làm việc. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với lãnh đạo công ty để giải quyết tiền lương cho công nhân", bà Thuận thông tin.