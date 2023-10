Hà Tĩnh: Huy động 200 người chống sạt lở bờ sông Ngàn Mọ

Ngày 14.10, ông Võ Tá Kỷ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh trong những ngày qua đã khiến bờ sông Ngàn Mọ, đoạn chảy qua địa phận của xã này bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến nhà cửa, đất đai của người dân.

Mưa lớn khiến bờ sông Ngàn Mọ xảy ra sạt lở TÂN KỲ

Nghiêm trọng nhất là đoạn qua địa bàn thôn Phương Trứ (xã Cẩm Duệ), có địa điểm bờ sông bị sạt lở kéo dài khoảng 50 m, ăn sâu vào đất vườn và gây sạt lở công trình phụ của 1 hộ dân. Đặc biệt, khu vực xảy ra sạt lở hiện chỉ còn cách nhà hộ dân này khoảng 2,5 m, nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.

"Trước tình hình cấp bách, ngay trong sáng nay, chúng tôi đã huy động khoảng 200 người là cán bộ và người dân đến tại khu vực xảy ra sạt lở để gia cố lại bờ sông. Trước mắt, chúng tôi đang dùng đá hộc và cọc tre để khắc phục", ông Kỷ nói.

Hơn 200 người được huy động để chống sạt lở bờ sông Ngàn Mọ TÂN KỲ

Theo ông Kỷ, để đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản của người dân, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị lên cấp trên, các ngành chức năng nghiên cứu và có các giải pháp xử lý, khắc phục triệt để các điểm sạt lở bờ sông Ngàn Mọ. Giải pháp tối ưu nhất là xin kinh phí để xây dựng lại tuyến bờ kè bằng bê tông kiên cố.

Sạt lở bờ sông Ngàn Mọ gây mất an toàn cho nhà dân

TÂN KỲ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực H.Kỳ Anh mưa rất to với lượng mưa đo được là 231 mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ra các trận lũ quét, sạt lở đất đe dọa tính mạng người dân và gây tắc nghẽn giao thông. Người dân cần hạn chế lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, nơi đất dốc, ta luy dương...