Hà Tĩnh: Huy động cả người tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Chiều 1.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Hà Linh (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, mặc dù chính quyền xã đã huy động rất nhiều người tập trung tìm kiếm một phụ nữ trên địa bàn bị lũ cuốn trôi, mất tích vào ngày 30.10 nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm thấy.



Rất đông người đang tìm kiếm một phụ nữ bị lũ cuốn trôi TÂN KỲ

Nạn nhân là chị chị N.T.H (29 tuổi, ngụ ở thôn 12, xã Hà Linh).

Theo ông Du, trong hôm nay, đoàn công tác của Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh và Công an H.Hương Khê cùng các lực lượng khác tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Hà Linh.

"Từ chiều 30.10 đến nay, cả trăm người chia thành nhiều tốp men theo đường rừng núi, các khe suối để tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn trôi. Các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm tại vị trí nạn nhân mất tích và đi dọc chiều dài 20 - 30 km nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", ông Du nói.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều tốp, đi dọc khe suối để tìm nạn nhân mất tích TÂN KỲ

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 30.10, chị H. cùng chị dâu là Tống Thị Tr. (33 tuổi, cùng ngụ tại thôn 12, xã Hà Linh) đi vào trại gà gần nhà để dọn vệ sinh.

Trên đường về, hai chị em không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Người thân không thấy hai chị em trở về nhà nên đi tìm và báo cho chính quyền địa phương.

Đoàn công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) và Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích TÂN KỲ

Đến 16 giờ cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể chị Tống Thị Tr. bị trôi dạt gần Nhà văn hóa thôn 12, xã Hà Linh. Riêng chị H. từ lúc bị lũ cuốn trôi đến nay đã 3 ngày nhưng vẫn đang mất tích.