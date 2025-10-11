Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Hà Trần, Quang Dũng... ngẫu hứng phố cùng 'Thay lời muốn nói'

Thiên Anh
Thiên Anh
11/10/2025 05:57 GMT+7

Chương trình Thay lời muốn nói chủ đề Ngẫu hứng phố sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 12.10 tại Nhà hát truyền hình HTV và được trực tiếp trên kênh HTV9, YouTube HTV Entertainment, TikTok HTV Music...

Hà Trần, Quang Dũng... ngẫu hứng phố cùng 'Thay lời muốn nói' - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Trần - Quang Dũng

ẢNH: NSCC

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Quang Dũng, Hà Trần, Quang Hà, Trần Ngọc Ánh, Khắc Minh, Bảo Kun, Nhã Thy, Diệu Ly, Hồ Tuấn Phúc, Hoài Anh, cùng các nghệ sĩ Vĩnh Tâm (guitar), Duy Nguyện (piano), Võ Phúc Hạnh (violin) và đoàn múa Ngọc Trai Việt.

Ngẫu hứng phố không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là không gian kết nối cảm xúc giữa khán giả tại Nhà hát truyền hình HTV và người xem khắp mọi miền, được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang - Thanh Phương. Trong lúc chương trình diễn ra, người xem có thể gửi lời nhắn, chia sẻ trực tiếp trên Fanpage Thay lời muốn nói HTV những kỷ niệm hoặc cảm xúc về các góc phố từng đi qua hay vẫn còn vương vấn trong ký ức...

Ê kíp sản xuất cho biết, chương trình sẽ mang đến những câu chuyện ngẫu hứng, bình dị mà đầy yêu thương cùng với hành trình âm nhạc đưa khán giả đi qua những lát cắt của phố: phố tuổi thơ, phố tình yêu, phố kỷ niệm và phố của những tấm lòng thầm lặng.

Tin liên quan

Đồng nghiệp bật khóc nhắc về Quý Bình trong 'Thay lời muốn nói'

Đồng nghiệp bật khóc nhắc về Quý Bình trong 'Thay lời muốn nói'

Trong 'Thay lời muốn nói' - chủ đề 'Hơn một lời cảm ơn', ban tổ chức đã tôn vinh những cá nhân đã đóng góp cho chương trình. Khi nhắc đến cố nghệ sĩ Quý Bình, hai MC Thanh Phương - Nhật Trường không khỏi xúc động.

Thay lời muốn nói 'Khi người ta trẻ'

Thay lời muốn nói: Tay thơm mùi hoa xứ lạ

Khám phá thêm chủ đề

Hà Trần Quang Dũng Thay Lời muốn nói Nhà hát truyền hình HTV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận