Hà Trần, Quang Dũng... ngẫu hứng phố cùng 'Thay lời muốn nói'

Ca sĩ Hà Trần - Quang Dũng ẢNH: NSCC

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Quang Dũng, Hà Trần, Quang Hà, Trần Ngọc Ánh, Khắc Minh, Bảo Kun, Nhã Thy, Diệu Ly, Hồ Tuấn Phúc, Hoài Anh, cùng các nghệ sĩ Vĩnh Tâm (guitar), Duy Nguyện (piano), Võ Phúc Hạnh (violin) và đoàn múa Ngọc Trai Việt.

Ngẫu hứng phố không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là không gian kết nối cảm xúc giữa khán giả tại Nhà hát truyền hình HTV và người xem khắp mọi miền, được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang - Thanh Phương. Trong lúc chương trình diễn ra, người xem có thể gửi lời nhắn, chia sẻ trực tiếp trên Fanpage Thay lời muốn nói HTV những kỷ niệm hoặc cảm xúc về các góc phố từng đi qua hay vẫn còn vương vấn trong ký ức...

Ê kíp sản xuất cho biết, chương trình sẽ mang đến những câu chuyện ngẫu hứng, bình dị mà đầy yêu thương cùng với hành trình âm nhạc đưa khán giả đi qua những lát cắt của phố: phố tuổi thơ, phố tình yêu, phố kỷ niệm và phố của những tấm lòng thầm lặng.