Hạ viện Mỹ “khủng hoảng” vì cuộc bầu chọn chủ tịch

Đây là lần đầu tiên kể từ thời Nội chiến (1861-1865), Hạ viện Mỹ trải qua hơn 9 vòng bỏ phiếu mà vẫn chưa bầu ra được “người cầm búa”, theo AFP.

Kết quả kiểm phiếu vòng thứ 11 cho thấy số phiếu ông McCarthy nhận được không có sự thay đổi nhiều so với 4 vòng bỏ phiếu đầu của ngày 5.1 và tất cả 3 vòng của ngày 4.1. Cụ thể, ông McCarthy nhận được 200 phiếu thuận, giảm 2 phiếu so với 3 vòng bỏ phiếu của ngày 3.1 và còn cách xa so với mức quá bán (218) để tuyên bố chiến thắng. Trong số 22 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa còn lại, 19 người bỏ phiếu cho hai ứng viên khác, một người bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump, một người bỏ phiếu “trắng” và một người không bỏ phiếu, theo tạp chí Forbes. Các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ nhóm họp trở lại vào trưa 6.1 (rạng sáng 7.1, theo giờ VN).

Với tình trạng bế tắc như trên, Hạ nghị sĩ McCarthy đã đưa ra một loạt nhượng bộ đối với những người bỏ phiếu cho ứng viên khác. Các đồng minh chính trị đã cảnh báo những nhượng bộ đó sẽ khiến công việc của Hạ nghị sĩ McCarthy trở nên khó khăn hơn nếu ông trở thành chủ tịch hạ viện. Trong khi đó, những hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho các ứng viên khác cho hay họ không tin tưởng ông McCarthy sẽ đấu tranh cho việc cắt giảm chi tiêu sâu và các hạn chế khác mà họ muốn áp đặt lên Tổng thống Joe Biden và thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát.





Các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn đang đàm phán nhưng đã ca ngợi những tiến độ đạt được trong quá trình bầu chủ tịch hạ viện. Nếu ông McCarthy cuối cùng không đoàn kết được các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, họ sẽ phải tìm kiếm một ứng viên khác thay thế. Các ứng viên tiềm năng có thể bao gồm Hạ nghị sĩ Steve Scalise, nhân vật quyền lực số 2 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ và Hạ nghị sĩ Jim Jordan, cả hai hiện đều ủng hộ ông McCarthy.

Với việc chưa chọn ra được “người cầm búa”, Hạ viện Mỹ với 435 ghế đang trong tình trạng bất lực, theo Reuters. Hạ viện Mỹ hiện thậm chí không thể cho những hạ nghị sĩ mới được bầu tuyên thệ chứ đừng nói đến việc tổ chức các phiên điều trần và cân nhắc các dự luật. Ba nhà lập pháp đảng Cộng hòa sẽ đứng đầu các ủy ban an ninh quốc gia cũng đã cảnh báo trong bức thư ngỏ hôm 5.1 rằng hạ viện hiện không thể tiến hành giám sát Lầu Năm Góc hoặc cộng đồng tình báo, theo AFP.