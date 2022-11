Kiểm soát Hạ viện, đảng Cộng hòa sẽ cản trở nghị trình của Tổng thống Biden?

Ông Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, tuyên bố: "Xin chào mọi người. Tôi tự hào thông báo rằng kỷ nguyên lãnh đạo một mình một chợ của đảng Dân chủ ở Washington đã kết thúc. Washington hiện có sự kiểm soát và cân bằng".

Lời chúc mừng của ông McCarthy gửi đi tín hiệu về khả năng chính quyền Mỹ bị chia rẽ trong 2 năm tới, sau khi đảng Cộng hòa đã đảm bảo sẽ giành được thế đa số, dù mong manh, tại Hạ viện.

Trong khi đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden bảo vệ được quyền kiểm soát Thượng viện, thì việc giành được Hạ viện giúp đảng Cộng hòa có thể cản trở chương trình nghị sự của ông Biden, cũng như khởi động các cuộc điều tra có khả năng gây tổn thất chính trị đối với chính quyền và gia đình ông Biden.

Mặc dù còn kém xa so với "làn sóng đỏ" mà đảng Cộng hòa đã kỳ vọng, ông McCarthy trong tuần này đã cố gắng đưa ra một lưu ý lạc quan về hướng đi của Quốc hội mới: "Và đội ngũ lãnh đạo mới của đảng Cộng hòa đã sẵn sàng làm việc để đưa nước Mỹ trở lại con đường đúng đắn. Chúng tôi cam kết với nước Mỹ rằng chúng tôi sẽ tạo ra một nền kinh tế vững mạnh, một quốc gia an toàn. Một tương lai được xây dựng trên nền tảng tự do và một chính phủ có trách nhiệm, đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm".

Các đảng viên Cộng hòa sẽ có quyền tác động ngân sách chi tiêu của chính phủ, và nắm nhiều ủy ban quyền lực. Hiện tại, họ đang lên kế hoạch rà soát các chính sách của chính quyền ông Biden và kiểm tra chi tiêu của chính phủ.





Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Hạ nghị sĩ Michael McCaul, đảng viên Cộng hòa bang Texas đang có cơ hội lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết ông sẽ theo dõi chặt chẽ dòng vũ khí và viện trợ cho Ukraine.

Ông McCaul nói rằng ông không có kế hoạch làm suy yếu khả năng phòng thủ của Kyiv, nhưng cho biết ông muốn các đối tác NATO chia sẻ một phần gánh nặng.

Ngoài ra, ông McCaul cũng chuẩn bị điều tra việc Mỹ rút quân vội vã khỏi Afghanistan vào năm 2021 và rà soát các giao dịch kinh doanh giữa ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Biden, và một công ty năng lượng Trung Quốc vào năm 2017.

Dù chiếm đa số, ảnh hưởng tổng thể của đảng Cộng hòa đối với chính sách đối ngoại và nhiều vấn đề khác sẽ bị hạn chế. Để thành luật, bất kỳ dự luật nào được các đảng viên Cộng hòa ủng hộ cũng phải được Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua và được tổng thống đảng Dân chủ ký.