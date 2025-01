Trung Quốc thuyết phục Nga không dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine?

Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây cho rằng Trung Quốc đã hỗ trợ Nga về mặt quân sự kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào tháng 2.2022.

Ông Blinken nói với Financial Times rằng Trung Quốc có thể đã gây ảnh hưởng lên Nga để can thiệp khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cân nhắc leo thang hạt nhân. Ông nói Washington “có lý do để tin rằng Trung Quốc đã nói với Nga là đừng đi đến mức đó”.

Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ đã “rất lo ngại” vì Tổng thống Putin dường như đang cân nhắc vũ khí hạt nhân. Ông nói đối với vũ khí hạt nhân thì chỉ cần “khả năng tăng từ 5 lên 15%... thì không có gì nghiêm trọng hơn [điều đó]”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau trong buổi lễ ký kết sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ở Moscow (Nga), ngày 21.3.2023 ẢNH: AFP

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc có thể đã có cách can thiệp tương tự sau khi Washington cảnh báo với Bắc Kinh rằng ông Putin đang có kế hoạch phóng vũ khí hạt nhân vào không gian.

Chính sách của chính quyền Mỹ đối với Ukraine trong thời gian qua luôn có cân nhắc đến nguy cơ leo thang thù địch với cường quốc hạt nhân Nga. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Nhà Trắng đã trì hoãn việc giao một số loại vũ khí nhất định và không cho phép Kyiv tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, để không phá vỡ “ranh giới đỏ” của Moscow.

Hồi tháng 11.2024, sau khi ông Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa Mỹ để tấn công sâu vào đất Nga, Tổng thống Putin đã sửa đổi học thuyết hạt nhân của Nga, mở rộng các tiêu chí mà nước này có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.

Bất chấp những bước đi này, các nguồn tin tình báo Mỹ nhận định rằng nguy cơ Nga tấn công hạt nhân không tăng lên và vẫn khó xảy ra.