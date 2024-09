Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường bảo vệ ông Trump

Theo ABC News, dự luật với tên gọi Đạo luật tăng cường an ninh cho tổng thống đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ với 405 phiếu ủng hộ và không có phiếu phản đối nào. Dự luật này sẽ được chuyển sang Thượng viện Mỹ và hiện chưa rõ về triển vọng của nó.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện ở Washington (Mỹ) vào ngày 19.9.2024 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, Hạ viện Mỹ cũng chính thức mở rộng quyền hạn của lực lượng đặc nhiệm của cơ quan này để điều tra 2 vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Trump tại Butler thuộc tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) và tại sân golf ở tiểu bang Florida.

Cơ quan Mật vụ Mỹ hôm 18.9 cũng thông báo cựu Tổng thống Trump sẽ được tăng cường an ninh. "Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho Cơ quan Mật vụ cung cấp cùng một mức độ an ninh cho cả Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Trump. Đó sẽ là mức an ninh cấp tổng thống tương tự với những gì ông Biden nhận được, và chúng tôi hiểu rằng mức an ninh đó đang được thực hiện", thành viên cấp cao Jason Crow thuộc Mật vụ Mỹ cho biết.

Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua chỉ một tuần sau khi Mật vụ Mỹ phát hiện một kẻ tình nghi có vũ trang trốn trong bụi cây gần sân golf nơi ông Trump đang có mặt. Tay súng này đã bỏ chạy và sau đó bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Đây là lần thứ hai ông Trump bị âm mưu ám sát trong vòng 2 tháng.

Trước đó, cựu Tổng thống Trump cũng bị một tay súng 20 tuổi bắn sượt qua vành tai khi ông đang vận động tranh cử ngoài trời ở bang Pennsylvania. Vụ việc này đã khiến Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle phải từ chức và một số nhân viên bị sa thải.

Reuters dẫn lời Quyền Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Ronald Rowe ngày 20.9 cho biết đơn vị này đã phát hiện sự thiếu kết nối và thiếu siêng năng của các nhân viên an ninh trong vụ ám sát bất thành ông Trump ở Pennsylvania. "Một số mật vụ đã có thái độ tự mãn dẫn đến vi phạm các giao thức an ninh. Chúng tôi sẽ áp dụng những hình phạt theo quy trình kỷ luật của cơ quan".