Hà Việt Dũng tiết lộ vai diễn sau 'Bão ngầm'

Phim Đội điều tra số 7 dự kiến dài 100 tập do Điện ảnh CAND và Cục truyền thông CAND thực hiện, xoay quanh công việc điều tra, phá án của Đội điều tra số 7 ở một địa phương hay xảy ra những vụ trọng án như giết người, bắt cóc con tin… với các đối tượng gây án thuộc nhiều thành phần từ doanh nhân, giới trí thức. Những tên tội phạm máu lạnh này có mối quan hệ với các chiến sĩ công an nhân dân trong vai trò bạn học cũ, bà con họ hàng. Được biết, 10 tập đầu tiên sẽ do NSƯT Mai Hồng Phong, người từng "cầm trịch" nhiều phim truyền hình "ăn khách" như Quỳnh búp bê, Lựa chọn số phận… đạo diễn.

Hà Việt Dũng trong tạo hình đội phó của đội điều tra phá án trong phim mới FBNV

Theo chia sẻ của diễn viên Hà Việt Dũng với Thanh Niên, anh sẽ vào vai chính là đội phó của đội điều tra phá án có tên Hoàng Viết Danh. Lần này cũng là một dạng vai "cảnh sát chìm" giống với đại úy Hải Triều trong Bão ngầm. Ở Bão ngầm, đại úy Hải Triều có biệt danh Hùng "nhọ" khi trà trộn vào hang ổ, đường dây của trùm ma túy. Hà Việt Dũng cho rằng ở Đội điều tra số 7, anh cũng diễn một "phiên bản" như vậy, không khác là mấy, chỉ không có tình tay ba như trong Bão ngầm mà thôi. "Thật ra tôi không sợ khán giả chán vì mỗi phim là một cuộc chiến khác, một số phận khác cũng như cách kể của đạo diễn cũng khác", Hà Việt Dũng chia sẻ về vai diễn trong phim mới.

Diễn viên Hà Việt Dũng trên trường quay phim Đội điều tra số 7 FBNV

Đội điều tra số 7 do Cục trưởng Cục truyền thông CAND - thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chỉ đạo nội dung và thiếu tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND chỉ đạo sản xuất. Bộ phim do thiếu tá Vũ Liêm viết kịch bản dựa vào những vụ án có thật. Nội dung phim khắc họa rõ hơn sự hy sinh, dũng cảm, cống hiến, tận tụy hết lòng vì nhiệm vụ, vì sự bình yên của xã hội, của lực lượng công an nhân dân. Ngoài Hà Việt Dũng, Đội điều tra số 7 còn có sự tham gia của NSƯT Tạ Minh Thảo, NSƯT Mạnh Cường, Trần Nghĩa, Minh Hương, Phan Anh… Phim sẽ lên sóng Đài truyền hình quốc gia trong năm 2023.