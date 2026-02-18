Hà Việt Dũng - 'tổng tài' online hóa 'tổng tài' giờ vàng, khoe khách hàng đặc biệt

Tạo dấu ấn với hình ảnh "tổng tài" điềm tĩnh, bản lĩnh trong Cách em 1 milimet, Hà Việt Dũng ngoài đời lại mang một năng lượng rất mới mẻ: chủ động và xông xáo. Xuyên từ những ngày giáp tết đến đầu xuân, nam diễn viên duy trì livestream đều đặn, trực tiếp giới thiệu homestay của gia đình và đóng gói ruốc cá từ lòng hồ sông Đà (Phú Thọ), xem đó vừa là kinh doanh, vừa là cách quảng bá đặc sản quê hương một cách bền bỉ, chuyên nghiệp.



Nhiều khách hàng online là khán giả theo dõi tôi trên phim giờ vàng…

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét của Hà Việt Dũng khi anh song hành hai vai trò: diễn viên truyền hình và doanh nhân. Trên sóng giờ vàng với Cách em 1 milimet, anh vào vai Viễn - một CEO điềm tĩnh, sắc sảo, nội tâm phức tạp. Lối diễn tiết chế, ánh mắt chắc và phong thái trưởng thành giúp anh xây dựng hình tượng "tổng tài" thuyết phục, vừa lạnh lùng vừa giàu cảm xúc, tạo được thiện cảm với khán giả.

Vẻ điển trai và chiều cao lý tưởng của giải Đồng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam (năm 2011) cùng sự thân thiện, biểu cảm tươi tắn, ấm áp của một diễn viên được xem là lợi thế khi Hà Việt Dũng lấn sân sang kinh doanh ẢNH: NVCC

Từ màn ảnh bước ra đời thực, câu chuyện lại nhiều áp lực hơn hào quang. Hà Việt Dũng cùng vợ vận hành một homestay tại Bản Lác, Mai Châu (Hòa Bình) - căn nhà sàn khang trang, có sân vườn rộng, thường được du khách gọi là "nhà sàn của Hà Việt Dũng". Không chỉ phụ vợ quản lý, anh còn livestream bán đặc sản quê nhà là ruốc cá. Từ kiểm tra nguồn hàng, đóng gói đến phản hồi khách, anh đều trực tiếp theo dõi.

Trò chuyện với phóng viên Thanh Niên, anh thẳng thắn: "Có ngày đơn nhiều, có ngày đơn ít hoặc khách hủy phòng, cũng áp lực lắm nhưng quan trọng là giữ uy tín". Anh nói vui: "Cả năm 100% kín lịch đi phim với bán phòng, bán ruốc cá", nhưng phía sau sự dí dỏm ấy là tinh thần làm việc nghiêm túc. Và điều khiến anh bất ngờ nhất là nhiều khách hàng online lại chính là khán giả từng theo dõi anh trên phim giờ vàng.

Trước khi trở thành diễn viên và kinh doanh, Hà Việt Dũng đã từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim, đặc biệt là các bộ phim giờ vàng của VTV như Bão ngầm, Độc đạo, Người một nhà, Lằn ranh..., và từng trải qua nhiều nghề mưu sinh

ẢNH: NVCC

Đưa đặc sản quê hương lên không gian mạng

Điều khiến câu chuyện kinh doanh của Hà Việt Dũng trở nên đáng chú ý không chỉ vì anh là diễn viên, mà vì động lực phía sau. Anh mong muốn xây dựng một thương hiệu gắn với sản vật quê hương, đặc biệt là nguồn thủy sản khu vực lòng hồ sông Đà. Theo anh, đây là vùng nguyên liệu phong phú, nhưng đầu ra chưa thực sự ổn định.

"Làm online cũng là một cách giúp bà con tiêu thụ sản phẩm tốt hơn", anh chia sẻ. Thay vì chỉ dừng ở vai trò quảng bá, nam diễn viên còn thu mua của bà con xung quanh và trực tiếp livestream, tư vấn, thậm chí tự tay xử lý đơn hàng. Không ít lần, khán giả bắt gặp anh vừa trò chuyện vừa đóng gói sản phẩm.

Việc nhiều người xem phim ủng hộ mua hàng là lợi thế, nhưng cũng là áp lực. "Khán giả biết đến mình qua phim ảnh nên khi bán sản phẩm, mình càng phải làm nghiêm túc hơn. Không thể để hình ảnh của mình bị ảnh hưởng", anh thừa nhận.

Diễn viên Hà Việt Dũng và Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) trong cảnh phim Cách em 1 milimet ẢNH: TL

Đời sống bổ trợ cho vai diễn

Ở chiều ngược lại, Hà Việt Dũng cho rằng những trải nghiệm đời thường lại góp phần làm phong phú thêm vốn sống của một diễn viên. "Làm nghề phải quan sát nhiều. Khi mình va chạm ngoài xã hội, giao tiếp với đối tác, khách hàng, mình có thêm góc nhìn thực tế để đưa vào vai diễn", anh nói.

Sinh ra trong gia đình đông anh em, lại thường xuyên giao lưu, xã giao trong công việc, anh xem đó là môi trường rèn luyện tự nhiên. Những câu chuyện đời, những áp lực mưu sinh hay cách ứng xử trong kinh doanh đều có thể trở thành chất liệu cho nghệ thuật.

Đầu xuân, khi nói về sự cân bằng giữa hai vai trò, Hà Việt Dũng không né tránh thực tế: "Mình phải cố gắng nhiều hơn người khác. Vì hiện tại, mọi thứ gần như trông vào bản thân mình. Còn trẻ, còn sức thì phải làm".