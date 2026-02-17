MC Hạnh Phúc: Tết là để trở về

Làm truyền hình ngày tết: Áp lực cao, cảm hứng lớn

"Truyền hình không có khái niệm tan ca đúng giờ", MC Hạnh Phúc chia sẻ khi trò chuyện với phóng viên Thanh Niên về công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Theo anh, áp lực vốn đã thường trực bởi nhịp phát sóng liên tục và yêu cầu chính xác cao, nhưng những ngày cận tết mới thực sự là cao điểm.

"Tết bắt đầu từ nhiều tuần trước giao thừa. Các chương trình như Quảng trường mùa xuân, Vạn Xuân (phát sóng giao thừa), những số đặc biệt phục vụ nhiệm vụ chính trị hay sự kiện lớn của đất nước đều dồn vào thời điểm này. Lịch ghi hình nối tiếp, kịch bản chỉnh sửa liên tục để bắt kịp không khí xuân, khâu hậu kỳ cũng siết chặt hơn vì đây là dịp khán giả dành nhiều thời gian cho màn hình nhất trong năm", Phúc kể.

MC Hạnh Phúc trong chương trình diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) ẢNH: NVCC

Để kịp lên sóng những chương trình mùa xuân, nhiều khi ê kíp phải ghi hình giữa những ngày đông còn giá lạnh. Phúc cười kể, có hôm đứng trên sân khấu trong tà áo dài mỏng, ánh đèn rực rỡ, nhạc xuân rộn ràng, trong khi ngoài trời gió lạnh vẫn thổi. "Đó cũng là một 'đặc sản' nghề nghiệp mỗi dịp tết", anh nói vui. Không khí xuân được dựng lên giữa trường quay, từ phông nền, ánh sáng đến từng khuôn hình, tất cả đều phải tròn trịa, chỉn chu.

Hôm khác, anh lại theo ê kíp vào Khánh Hòa ghi hình cho Cặp lá yêu thương, lội suối, băng đường để kịp tiến độ. Công việc bắt đầu từ khi tháng chạp còn chưa gõ cửa và kéo dài sát giao thừa, lúc phố xá đã rộn ràng chuẩn bị sum họp. "Làm chương trình tết áp lực hơn vì không có cơ hội sửa sai, tiến độ không thể lùi", Phúc chia sẻ.

Thế nhưng chính trong nhịp gấp gáp ấy, không khí tết lại đến sớm hơn với những người làm nghề. Khi cả ê kíp miệt mài giữa sắc đỏ, tiếng nhạc xuân và những câu chuyện đoàn viên, họ như được "hưởng tết" trước mọi người một lần. Và rồi sau giao thừa, khi chương trình lên sóng trọn vẹn, đó lại là một cái tết nữa - nhẹ nhõm, ấm áp và đầy cảm hứng.

MC Hạnh Phúc trong chương trình Cặp lá yêu thương ghi hình ngày giáp tết và phần thưởng xứng đáng của chàng MC điển trai ẢNH: NVCC

Gia đình: Nơi để trở về, nhất là ngày đầu năm

Nổi tiếng với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm và nụ cười ấm áp, nhưng phía sau hình ảnh quen thuộc ấy là những biến cố không nhỏ. Năm 2012, Phúc đối diện ung thư máu. Anh kể, đó là quãng thời gian buộc mình phải học cách bình tĩnh, và gia đình khi ấy là điểm tựa duy nhất để trở về, để được vỗ về giữa những chông chênh. Đến năm 2024, em bé thứ hai của anh bị suy hô hấp ngay sau sinh, phải cấp cứu và nằm viện gần một tháng. "Một lần nữa, gia đình giữ cho tôi không gục xuống", anh nói.

Sau những biến cố, Phúc nhận ra danh tiếng hay thành tích đều có thể thay đổi. Chỉ có tình cảm gia đình là nếu lỡ đánh mất, rất khó quay lại từ đầu. Với anh, gia đình không chỉ là nơi động viên mà còn là "bộ điều chỉnh" cảm xúc, giúp mình giữ thăng bằng trước áp lực đặc thù của nghề truyền hình - vốn luôn gấp gáp, cường độ cao, chưa kể công việc giảng dạy và hành trình nghiên cứu sinh song hành. Anh thừa nhận mình bận, nhưng chưa bao giờ thấy nặng nề. Bởi khi trở về nhà, một bữa cơm đủ mặt, một câu hỏi han giản dị hay cảm giác có người chờ đợi đã đủ để tái tạo năng lượng.

Gia đình nhỏ ấm áp của MC Hạnh Phúc mùa xuân 2026 ẢNH: NVCC

Những ngày đầu xuân vì thế càng trở nên đặc biệt. Gia đình anh giữ thói quen đón giao thừa cùng nhau, ăn bữa cơm đầu năm rồi quây quần xem các chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam. Mùng một, cả nhà về quê gốc ở Ninh Bình cũng là ngày giỗ bà. Con gái gần 5 tuổi đã háo hức hỏi bố mẹ chuyến về quê đầu năm. Phúc bảo, điều đó khiến anh vui hơn mọi lời chúc tết, vì "cây có cội, nước có nguồn", các con sau này làm gì cũng cần biết mình đến từ đâu.

Hiện tại, anh dành nhiều thời gian cho công việc. Nhưng theo Phúc, cân bằng không phải là chia đều quỹ thời gian, mà là cách mình hiện diện. Khi làm việc, anh tập trung tối đa vì truyền hình không chấp nhận sự hời hợt. Còn khi về nhà, anh chọn gác lại áp lực, để được là một người con, một người chồng, một người cha - trọn vẹn và bình thản.