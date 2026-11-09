Hacker có thể làm được gì khi nắm trong tay địa chỉ IP của bạn?

Địa chỉ IP đóng vai trò điều hướng dữ liệu qua lại giữa các trang web hoặc trò chơi, nếu vô tình để lộ lọt thông tin này đến tay các hacker (tin tặc), liệu bạn có phải đối mặt với một vụ tấn công mạng như trên phim ảnh?

Hacker có thể làm gì khi biết địa chỉ IP của người dùng?

Theo đó, dù không làm lộ trực tiếp mật khẩu hay dữ liệu cá nhân, địa chỉ IP vẫn có thể trở thành tọa độ để tin tặc nhắm mục tiêu tấn công từ chối dịch vụ hoặc khai thác lỗ hổng trên thiết bị gia đình. Điển hình như vào tháng 11.2021, streamer xQc từng bị mất kết nối internet sau khi tựa game Crab Game làm lộ IP người chơi trước các đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Có nhiều nguy cơ an ninh mạng tiềm ẩn phía sau địa chỉ IP gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PANDA SECURITY

Thông qua các công cụ tra cứu IP, kẻ xấu có thể nhanh chóng xác định nhà cung cấp dịch vụ mạng cùng thành phố hoặc khu vực địa lý tương đối của nạn nhân. Dữ liệu vị trí này từng gây rắc rối nghiêm trọng như vụ một gia đình ở Kansas khởi kiện MaxMind năm 2016 do bị đưa nhầm 650 triệu địa chỉ IP về trang trại của họ. Ngoài ra, các cuộc tấn công DDoS có thể làm tràn ngập lưu lượng, gây gián đoạn chơi game, gọi video hoặc khiến toàn bộ mạng gia đình tê liệt mà tường lửa không thể ngăn chặn.

Tin tặc xâm nhập vào hệ thống của bạn như thế nào?

Để xâm nhập sâu vào thiết bị bên trong mạng, kẻ tấn công cần các 'lối vào' như camera an ninh bị lộ, máy chủ tại gia đặt mật khẩu yếu hoặc phần mềm điều khiển từ xa chứa lỗ hổng. Việc cấu hình chuyển tiếp cổng trên IPv4 hoặc thiết lập tường lửa IPv6 quá lỏng lẻo có thể làm lộ các dịch vụ này ra ngoài internet, tương tự trường hợp người dùng OpenWrt từng vô tình để lộ cổng chia sẻ tệp do cài đặt tường lửa cho phép chuyển tiếp.

Đáng chú ý, vào tháng 10.2026, Microsoft đã công bố mã lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2026-105016 trong giao thức QUIC, cho phép lưu lượng IPv6 được tạo thủ công thực thi mã độc trên các ứng dụng .NET của Windows dù chưa rõ đã bị khai thác thực tế hay chưa. Tuy vậy, Microsoft khuyến cáo không nên tắt hoàn toàn IPv6 vì có thể gây lỗi cho một số thành phần hệ điều hành Windows, trong khi tường lửa router nếu được cấu hình đúng vẫn có thể chặn các kết nối lạ từ bên ngoài.

Để chủ động phòng vệ, người dùng nên kiểm tra kỹ thiết lập tường lửa của router cho cả IPv4 lẫn IPv6, gỡ bỏ các quy tắc truy cập từ xa không cần thiết và thường xuyên cập nhật phần mềm. Mặc dù mạng riêng ảo (VPN) có thể hỗ trợ ẩn địa chỉ IP công cộng khỏi các trang web, giải pháp này không thể vá các lỗ hổng phần mềm sẵn có và người dùng cần kiểm tra kỹ hiệu quả hoạt động trước khi sử dụng.