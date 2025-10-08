Cài đặt ẩn trên iPhone đang mở toang cánh cửa cho hacker tấn công

Theo BGR, một cài đặt tưởng chừng vô hại trên iPhone lại có thể là cánh cửa mở toang cho tin tặc đánh cắp toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn, theo cảnh báo mới nhất từ Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA). Thói quen sạc điện thoại tại các cổng USB công cộng như sân bay, nhà ga đang đặt người dùng vào rủi ro cực lớn.

Cài đặt mặc định trên iPhone biến người dùng thành 'mồi ngon' cho hacker

Trong bối cảnh người dùng công nghệ toàn cầu đang say mê trải nghiệm thế hệ iPhone 17 mới và hệ điều hành iOS 26, một nguy cơ bảo mật nghiêm trọng đã được chỉ ra. Vấn đề không nằm ở phần cứng tối tân hay phần mềm phức tạp, mà lại đến từ một cài đặt mặc định trên máy.

Cụ thể, để tự bảo vệ, người dùng cần truy cập vào Cài đặt (Settings) > Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security) > Phụ kiện có dây (Wired Accessories). Tại đây, hãy ngay lập tức thay đổi tùy chọn mặc định thành 'Luôn hỏi' (Always Ask) hoặc 'Hỏi đối với phụ kiện mới' (Ask for New Accessories).

Các bước tắt tùy chọn kết nối phụ kiện có dây trên iOS 26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiểm họa từ những cổng sạc công cộng

Tại sao thay đổi này lại cấp thiết đến vậy? Theo TSA, tin tặc đang ngày càng tinh vi và hoạt động mạnh mẽ tại các khu vực công cộng. Chúng sử dụng một kỹ thuật tấn công mang tên 'Juice Jacking' (tấn công qua cổng sạc).

Thủ đoạn của chúng là tráo đổi các cổng sạc hoặc dây cáp USB bình thường bằng các thiết bị độc hại đã được tùy chỉnh. Khi người dùng kết nối điện thoại, bề ngoài thiết bị vẫn sạc pin như thường lệ. Tuy nhiên, do cổng USB có khả năng truyền cả điện năng và dữ liệu, tin tặc có thể âm thầm xâm nhập, sao chép toàn bộ hình ảnh, danh bạ, mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác từ thiết bị.

Không chỉ dừng lại ở đó, một hình thức tấn công khác là 'Choicejacking' (tấn công thao túng lựa chọn) cũng được cảnh báo. Tin tặc có thể sử dụng cáp sạc độc hại để hiển thị các thông báo giả mạo trên màn hình, chẳng hạn như yêu cầu cập nhật phần mềm hoặc xác nhận một giao dịch. Khi người dùng nhấn vào các nút 'Đồng ý' hoặc 'Xác nhận' trên các thông báo giả này, họ đã vô tình cấp quyền cho kẻ xấu kiểm soát thiết bị.

Các ổ sạc USB công cộng luôn tiềm ẩn những rủi ro bảo mật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PANDA SECURITY

Giải pháp bảo vệ trong tầm tay

Việc một hệ điều hành mới như iOS 26 lại mặc định cho phép kết nối phụ kiện có dây một cách rộng rãi khi mở khóa được xem là một điều khó hiểu và tiềm ẩn rủi ro lớn. Do đó, các chuyên gia an ninh khuyến cáo người dùng cần hành động ngay.

Để bảo vệ bản thân và dữ liệu quý giá, hãy thực hiện các bước sau:

Thay đổi cài đặt ngay lập tức : Như đã hướng dẫn ở trên, hãy chuyển sang chế độ 'Luôn hỏi' để kiểm soát mọi kết nối phụ kiện.

: Như đã hướng dẫn ở trên, hãy chuyển sang chế độ 'Luôn hỏi' để kiểm soát mọi kết nối phụ kiện. Tránh xa cổng sạc công cộng : Phương án an toàn nhất là sử dụng củ sạc và dây cáp cá nhân để cắm vào ổ điện trên tường.

: Phương án an toàn nhất là sử dụng củ sạc và dây cáp cá nhân để cắm vào ổ điện trên tường. Mang theo sạc dự phòng : Đây là 'vị cứu tinh' tiện lợi và an toàn nhất khi bạn cần nạp năng lượng cho điện thoại ở nơi công cộng.

: Đây là 'vị cứu tinh' tiện lợi và an toàn nhất khi bạn cần nạp năng lượng cho điện thoại ở nơi công cộng. Sử dụng thiết bị chặn dữ liệu (USB Data Blocker): Nếu bắt buộc phải dùng cổng USB công cộng, thiết bị nhỏ gọn này sẽ ngăn chặn mọi hoạt động truyền dữ liệu và chỉ cho phép dòng điện đi qua.

Trong thế giới số ngày nay, sự tiện lợi đôi khi phải trả giá bằng an toàn của chính bạn. Lời khuyên chắc chắn nhất từ các chuyên gia là hãy tự trang bị các phương án sạc pin cá nhân và tránh xa các kết nối cộng đồng. Đó là cách duy nhất để đảm bảo thiết bị được bảo vệ tuyệt đối khỏi các cuộc tấn công mạng.