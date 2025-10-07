Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26.1 'hồi sinh' tính năng huyền thoại từ năm 2007

Kiến Văn
Kiến Văn
07/10/2025 11:07 GMT+7

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.1 Beta 2 dành cho các thiết bị iPhone với việc hồi sinh một tính năng vô cùng thú vị.

Người dùng iPhone đăng ký chương trình thử nghiệm có thể cài đặt iOS 26.1 Beta 2 bằng cách truy cập Settings > General > Software Update, sau đó làm theo hướng dẫn để trải nghiệm những thay đổi mới nhất.

iOS 26.1 'hồi sinh' tính năng huyền thoại từ năm 2007 - Ảnh 1.

Slide to Unlock được hồi sinh theo một cách khác trên iOS 26.1

ẢNH: MACOBSERVER

Một trong những điểm đáng chú ý nhất ở bản cập nhật này là sự xuất hiện của tính năng "slide to stop" báo thức. Thay vì phải tìm nút dừng nhỏ như trước, giờ đây người dùng chỉ cần vuốt nhẹ trên màn hình để tắt báo thức. Cử chỉ này khiến nhiều người nhớ đến thao tác "Slide to Unlock" huyền thoại từng xuất hiện trên chiếc iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007, nay được Apple mang trở lại theo cách tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó, Apple cũng đã điều chỉnh hiệu ứng Liquid Glass trên giao diện, giúp giảm độ mờ và tăng khả năng hiển thị. Trước đây, hiệu ứng này được áp dụng cho bàn phím và đồng hồ trên màn hình khóa tùy chỉnh, nhưng với bản iOS mới, người dùng có thể tùy chọn giảm hiệu ứng trong suốt bằng cách vào Settings > Accessibility > Display & Text Size và bật mục Reduce Transparency. Thay đổi này được đánh giá sẽ giúp giao diện dễ nhìn hơn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng mạnh.

iPhone chạy ổn định và mượt mà hơn với iOS 26.1

Ngoài những cải tiến về giao diện và thao tác, iOS 26.1 Beta 2 cũng mang đến nhiều bản sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu suất, giúp hệ thống hoạt động ổn định và mượt mà hơn. Apple dự kiến phát hành bản chính thức của iOS 26.1 vào ngày 27.10 tới đây. Người dùng đang sử dụng bản beta có thể chuyển về bản ổn định mà không lo mất dữ liệu.

Theo kế hoạch, Apple sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm các tính năng mới trong thời gian tới, bao gồm Personal Siri - công cụ trợ lý ảo thế hệ mới dự kiến ra mắt cùng iOS 26.4 vào mùa xuân năm sau. Tính năng này cho phép Siri truy cập vào tin nhắn, lịch và các ứng dụng khác để đưa ra phản hồi thông minh và phù hợp hơn với thói quen người dùng. Nếu đúng như kỳ vọng, Siri trên iOS 26.4 sẽ trở thành một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất kể từ khi trợ lý ảo này ra mắt.

Tin liên quan

iOS 26 biến việc đổi iPhone 17 thành ác mộng

iOS 26 biến việc đổi iPhone 17 thành ác mộng

Nếu đang có ý định đổi chiếc iPhone cũ để sở hữu iPhone 17 mà Apple vừa mở bán, người dùng có thể gặp sự bực bội.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26.1 bản cập nhật Apple slide to unlock tính năng mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận