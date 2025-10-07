iOS 26.1 'hồi sinh' tính năng huyền thoại từ năm 2007

Người dùng iPhone đăng ký chương trình thử nghiệm có thể cài đặt iOS 26.1 Beta 2 bằng cách truy cập Settings > General > Software Update, sau đó làm theo hướng dẫn để trải nghiệm những thay đổi mới nhất.

Slide to Unlock được hồi sinh theo một cách khác trên iOS 26.1 ẢNH: MACOBSERVER

Một trong những điểm đáng chú ý nhất ở bản cập nhật này là sự xuất hiện của tính năng "slide to stop" báo thức. Thay vì phải tìm nút dừng nhỏ như trước, giờ đây người dùng chỉ cần vuốt nhẹ trên màn hình để tắt báo thức. Cử chỉ này khiến nhiều người nhớ đến thao tác "Slide to Unlock" huyền thoại từng xuất hiện trên chiếc iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007, nay được Apple mang trở lại theo cách tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó, Apple cũng đã điều chỉnh hiệu ứng Liquid Glass trên giao diện, giúp giảm độ mờ và tăng khả năng hiển thị. Trước đây, hiệu ứng này được áp dụng cho bàn phím và đồng hồ trên màn hình khóa tùy chỉnh, nhưng với bản iOS mới, người dùng có thể tùy chọn giảm hiệu ứng trong suốt bằng cách vào Settings > Accessibility > Display & Text Size và bật mục Reduce Transparency. Thay đổi này được đánh giá sẽ giúp giao diện dễ nhìn hơn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng mạnh.

iPhone chạy ổn định và mượt mà hơn với iOS 26.1

Ngoài những cải tiến về giao diện và thao tác, iOS 26.1 Beta 2 cũng mang đến nhiều bản sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu suất, giúp hệ thống hoạt động ổn định và mượt mà hơn. Apple dự kiến phát hành bản chính thức của iOS 26.1 vào ngày 27.10 tới đây. Người dùng đang sử dụng bản beta có thể chuyển về bản ổn định mà không lo mất dữ liệu.

Theo kế hoạch, Apple sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm các tính năng mới trong thời gian tới, bao gồm Personal Siri - công cụ trợ lý ảo thế hệ mới dự kiến ra mắt cùng iOS 26.4 vào mùa xuân năm sau. Tính năng này cho phép Siri truy cập vào tin nhắn, lịch và các ứng dụng khác để đưa ra phản hồi thông minh và phù hợp hơn với thói quen người dùng. Nếu đúng như kỳ vọng, Siri trên iOS 26.4 sẽ trở thành một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất kể từ khi trợ lý ảo này ra mắt.