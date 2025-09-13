Hacker đang nhắm vào tài khoản cá nhân để lừa tiền

Lừa đảo mạo danh biến tướng tinh vi

Ngày 12.9, Công an P.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trực tuyến mạo danh chính cơ quan công an. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 10.9, ông Hoàng Văn Thuần (73 tuổi, trú tại tổ 10 Cốc Lếu, P.Lào Cai) nhận được cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ đang công tác tại Công an P.Lào Cai, thông báo ông Thuần đang nằm trong diện điều tra của Bộ Công an do có liên quan đến hành vi kêu gọi và chiếm đoạt tiền từ thiện với tổng số tiền là 68 triệu đồng, xảy ra tại P.Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đối tượng này thông báo sẽ có cán bộ công an khác gọi điện cho ông để phối hợp làm rõ.

Hacker hay các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đang hoạt động với những chiêu trò tinh vi Ảnh: Khang Ka

Sau đó, ông Thuần nhận cuộc gọi của một người phụ nữ tự xưng là trung úy Nguyễn Thị Hiền, cán bộ công an P.Lào Cai yêu cầu ông viết đơn để giải quyết vụ việc, rồi hướng dẫn ông kết nối qua cuộc gọi Zalo với một người tên Nguyễn Trung, tự xưng là đại diện Ban chuyên án thuộc Bộ Công an. Đối tượng Nguyễn Trung yêu cầu ông Thuần kê khai tài sản đang có và chuyển hết toàn bộ số tiền vào một số tài khoản duy nhất, đồng thời cung cấp số tài khoản kèm mã OTP "để phục vụ công tác điều tra".

Các đối tượng còn yêu cầu ông Thuần tuyệt đối không được để cho ai biết, kể cả người thân trong gia đình. Để gây áp lực và tạo lòng tin, Trung gọi điện qua Zalo nhiều lần cho ông Thuần và gửi cho ông xem các văn bản (giả mạo) của Viện kiểm sát thông báo về việc phạm tội và quy định về điều tra. Với tâm lý hoang mang, ông Thuần đã đến ngân hàng để làm thủ tục rút 70 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm của mình để chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, lo sợ bị lừa, ông Thuần đã đến trụ sở Công an P.Lào Cai để đề nghị giúp đỡ. Tại đây, lực lượng công an phường kịp thời phát hiện đây là hoạt động lừa đảo, đồng thời tuyên truyền, giải thích để ông Thuần nhận diện được hành vi, thủ đoạn của các đối tượng xấu và không chuyển tiền.

Cùng thời điểm trên, tại Bắc Ninh, Công an xã Lục Nam nhận được tin báo của nhân viên Ngân hàng LPBank về việc có công dân đến rút 2 sổ tiết kiệm khoảng 400 triệu đồng, nhưng chưa đến hạn để chuyển cho một người lạ tự xưng là công an. Nhân viên ngân hàng phát hiện khách có biểu hiện lo lắng, mất bình tĩnh nên đã tạm dừng giao dịch và báo cho công an xã Lục Nam đến xác minh. Qua quá trình làm việc, cán bộ Công an xã Lục Nam làm rõ bà N.T.T (65 tuổi, ở xã Lục Nam) nhận cuộc gọi tự xưng là Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội), thông báo số tiền của bà đang bị một số đối tượng giả danh dùng vào việc phi pháp, yêu cầu bà phải ra ngay ngân hàng rút tiền và chuyển vào số tài khoản của người này để phục vụ công tác điều tra. Sau khi được cán bộ công an xã và nhân viên ngân hàng giải thích, bà T. đã nhận thức được thủ đoạn lừa đảo và hủy bỏ giao dịch chuyển tiền.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Công an P.Bắc Kạn tiếp nhận thông tin từ bà N.T.M khi có một người tên Bùi Thu Thủy, gọi điện thoại thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra". Cụ thể, các đối tượng yêu cầu bà M. chuyển 163 triệu đồng vào số tài khoản 91901xxxxxx. Mặc dù không liên quan đến vụ việc như các đối tượng đã gọi điện, nhưng do lo sợ, bà M. chuẩn bị ra ngân hàng để chuyển tiền theo yêu cầu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ đã đến công an phường để trình báo. Ngay sau khi được cán bộ Công an P.Bắc Kạn giải thích, bà M. nhận thức rõ đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: Chongluadao.vn

Nguy cơ lừa đảo nở rộ

Mới đây, Trung tâm VNCERT thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết đã có dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm để đánh cắp dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) hôm 10.9. Sau sự việc này, Công an TP.HCM dự báo nếu tội phạm có trong tay dữ liệu như số CMND/CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, lịch sử tín dụng..., các nhóm lừa đảo trực tuyến sẽ triển khai nhiều chiêu thức biến tướng. Trong đó, các đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước để gọi điện, nhắn tin, gửi email kèm đầy đủ họ tên, số CCCD, số tài khoản chính xác để tạo niềm tin ở nạn nhân. Kịch bản lừa đảo sẽ có nội dung "tài khoản bị rủi ro tín dụng", "có khoản vay nợ xấu cần xử lý", "cần xác minh lại thông tin để tránh khóa tài khoản", sau đó dẫn dụ nạn nhân bấm vào link giả mạo hoặc cung cấp mã OTP.

Các đối tượng này sẽ viện cớ "thông tin CIC của bạn bị nợ xấu, cần đóng phí để xóa", thực chất là chiếm đoạt tiền hoặc lấy thêm dữ liệu hoặc lợi dụng những thông tin chi tiết có sẵn, tội phạm dễ dàng ghép thông tin rồi giả danh người thân, lãnh đạo, đồng nghiệp để nhờ chuyển khoản. Bên cạnh đó, chiêu trò mạo danh công an, viện kiểm sát, tòa án, thông báo "liên quan vụ án" để thao túng nạn nhân cung cấp mật khẩu, chuyển tiền.

Ngày 12.9, Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã nhận được một số câu hỏi, băn khoăn của hội viên về sự việc tại CIC có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tài khoản và thẻ tín dụng hay không. Nhiều hội viên cũng quan tâm đến câu hỏi người dùng có cần phải khóa thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng để đảm bảo an toàn hay không. Đại diện Ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Vũ Ngọc Sơn khẳng định: "Qua đánh giá tình hình sơ bộ, Hệ thống ngân hàng và tín dụng của VN hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định. Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng. Những hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại còn có thể gây gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày".

Bên cạnh đó, NCA cũng cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP… Người dùng cần lưu ý các ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng thực hiện các thao tác này qua kênh không chính thức.