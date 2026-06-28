Hacom Ocean City 01 đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở xã hội ven biển Bình Sơn

Theo chủ đầu tư, đến nay, dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City 01 đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Cụ thể, tòa B1 đã hoàn thành kết cấu dầm, sàn tầng 3; hai tòa A1 và A2 hoàn thành phần móng; tòa B2 hoàn tất phần móng và chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo; riêng khu A3 đang được tập trung san lấp, gia cố nền để chuẩn bị xây dựng. Hiện chủ đầu tư cũng đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định.

Tiến độ thi công dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City 01 ẢNH: T.N

Dự án nằm trong khu vực gần bờ biển Bình Sơn - Ninh Chữ, kết nối với hệ thống hạ tầng của khu đô thị biển Bình Sơn Ocean Park. Từ đây, cư dân có thể thuận tiện tiếp cận các công trình hạ tầng, trường học và các khu dịch vụ trong khu vực.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời bổ sung quỹ nhà ở xã hội cho địa phương, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa.