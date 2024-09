HAGL chơi rất thăng hoa, thắng dễ SLNA: Chễm chệ ngôi đầu bảng V-League

Không có gì bất ngờ khi đội bóng phố núi HAGL tiếp tục có thêm 3 điểm ngay trên sân nhà Pleiku. Trước hết đó là phong độ quá tốt của đội hình đã giúp họ quật ngã Quảng Nam đến 4-0 tại Hòa Xuân, lần này lại mạnh thêm khi có đội trưởng Trần Minh Vương xuất trận từ đầu thay cho Thanh Sơn.

Thứ hai là ngoại binh của HAGL mùa này đồng đều hơn, phát huy tác dụng rõ nét hơn. Nhất là tiền vệ Silva Da Silva, người đã ghi cú đúp vào lưới đội bóng xứ Quảng tạo nên trục xương sống mạnh mẽ, tạo động lực cho các vệ tinh xung quanh chơi hay hơn. Quan trọng là sự chuẩn bị cho mùa giải mới của thầy trò HLV Lê Quang Trãi rất kỹ lưỡng, không chỉ thể lực sung mãn mà cả lối đá cũng rất chủ động, tự tin, khác hẳn sự loay hoay, lúng túng như các mùa bóng gần đây.



Niềm vui ghi bàn của HAGL Ảnh: Minh Trần

Chính điều đó giúp cho HAGL gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu trước sự kháng cự yếu ớt của đội bóng xứ Nghệ. Các mảng miếng tấn công của đội bóng phố núi rất rõ ràng, mạch lạc luôn làm cho SLNA bị cuốn theo và có lúc mất cả phương hướng, liên tục phơi bày sơ hở. Bàn thắng tất yếu cũng đã đến sau pha đánh đầu của Châu Ngọc Quang ở phút 34 sau đường chuyền thông minh của Trần Bảo Toàn. Nếu may mắn thì HAGL còn có thể ghi thêm ít nhất 2 bàn ngay trong hiệp đầu, trong đó ngoại binh Jeferson nếu chỉnh thước ngắm tốt hơn đã nhân đôi cách biệt.

Ngọc Quang (giữa) cùng chia vui với đồng đội Ảnh: Minh Trần

Thậm chí khi HAGL rút Jeferson ra đưa "Vua giải trẻ" Quốc Việt vào đầu hiệp 2 chấp nhận đá "2 tây" sòng phẳng với đội bóng xứ Nghệ thì chủ nhà vẫn chơi bóng một cách uyển chuyển và làm chủ trận đấu trước SLNA cố vẫy vùng nhưng kém hiệu quả. Ngay cả khi Minh Vương rời sân ở giữa hiệp 2, sức ép của HAGL không hề giảm. Trong đó chính Châu Ngọc Quang đã suýt có cơ hội lập cú đúp cho riêng mình ở phút 67 khi thoát khỏi hàng thủ SLNA, nhưng cú sút cuối cùng của anh lại không thắng được thủ môn Văn Việt. Nhưng cuối cùng đến phút 90+4 sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực, tiền vệ vào sân thay người Trần Thanh Sơn đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Châu Ngọc Quang 2 trận đều ghi bàn, chơi ngày càng hay Ảnh: Minh Trần

Đây là trận chơi lép vế hoàn toàn của SLNA khi trong đội hình của HLV Phạm Anh Tuấn có đến 9 cầu thủ dưới 23 tuổi và chỉ có 2 ngoại binh là Olaha và Benjamin do Eduardo bị dính thẻ đỏ ở trận hòa Đà Nẵng ở vòng trước. Chất lượng đội hình còn thiếu kinh nghiệm và nhiều vị trí còn quá trẻ chưa đủ bản lĩnh ở sân chơi lớn nên việc SLNA bị "ngợp" trước sức ép dồn dập của HAGL là hoàn toàn dễ hiểu. Cho dù các tài năng như Quang Vinh, Long Vũ, Xuân Bình, Lê Văn Thành hay Bùi Thanh Đức rất cố gắng dùng sức trẻ để pressing, thậm chí có lúc vào bóng nguy hiểm để ngăn cản các pha lên bóng của HAGL, nhưng sự non nớt không đủ giúp họ đảm bảo an toàn cho mành lưới thủ môn Văn Việt.

Trần Bảo Toàn chơi rất xông xáo Ảnh; Minh Trần

Việc HLV Phạm Anh Tuấn kéo mũi nhọn Olaha về để tăng cường tranh chấp ở giữa sân ở hiệp 1 cũng chỉ góp phần hạn chế phần nào khả năng gây áp lực toàn diện của HAGL. Nhưng khi bị dẫn bàn ở hiệp 1, Olaha được đẩy lên với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Chân sút này cũng đã rất nỗ lực trong hiệp 2 nhưng tài nghệ cá nhân của anh không đủ giúp SLNA bật lên để tìm kiếm cơ hội thực sự. Nhìn chung đội bóng xứ Nghệ lực bất tòng tâm và với thất bại này họ tiếp tục chìm dưới đáy bảng xếp hạng chỉ với 1 điểm.

Trần Minh Vương (10) chơi nổi bật cùng HAGL bật lên mùa này Ảnh: Minh Trần

HAGL bay cao khi giành trọn 6 điểm, chễm chệ dẫn đầu bảng xếp hạng. Ban huấn luyện đội bóng phố núi tỏ ra không quá bất ngờ với kết quả này và hài lòng cho biết, HAGL đang chơi ngày càng tự tin. Thầy trò HLV Lê Quang Trải đã sẵn sàng cho trận gặp đương kim vô địch Thép xanh Nam Định ở vòng 3 vào ngày 28.9 sắp tới ngay tại Pleiku.