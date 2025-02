HAGL khó rớt hạng, một loạt cựu vương V-League nguy cơ lại cực cao

Vùng vẫy thoát hiểm

Chi tiết rất đáng chú ý ở chỗ có đến 3/4 đội xếp cuối bảng xếp hạng V-League 2024-2025 là những cựu vương của giải đấu này. Những đội đó là Đà Nẵng (xếp thứ 14, với 4 điểm), SLNA (xếp thứ 12, 9 điểm) và Quảng Nam (xếp thứ 11, 11 điểm). Đội còn lại từng cạnh tranh ngôi vô địch V-League ở nhiều mùa giải đã qua: Hải Phòng (đứng thứ 13, 8 điểm).

CLB Hải Phòng của Đình Triệu lâm nguy ở V-League Ảnh: Minh Tú

Sự chậm chân trong việc tăng cường lực lượng và một số trục trặc ở đầu mùa giải khiến cho những đội vừa nêu chưa thể tăng tốc ở giai đoạn đã qua của mùa giải. Trong những ngày còn lại của V-League 2024-2025, họ không muốn chậm chân thêm nữa.

Với Đà Nẵng và SLNA, đây là 2 đội bất ổn nhất trên băng ghế huấn luyện. Họ sử dụng nhiều HLV khác nhau từ đầu mùa giải đến giờ, nhưng chưa HLV nào tạo được niềm tin tuyệt đối. SLNA thay HLV Phạm Anh Tuấn bằng HLV Phan Như Thuật, nhưng việc thay đổi này chưa mang lại hiệu quả lớn.

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng thay tướng đến 2 lần. Người dẫn dắt đội bóng sông Hàn trong những vòng đấu đầu tiên của mùa giải hiện tại là ông Trương Việt Hoàng (ông này được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật, nhưng thực chất nắm vai trò như HLV trưởng). Sau đó, HLV ngoại Cristiano Roland được điều về thay thế ông Trương Việt Hoàng. Dù vậy, chỉ sau ít vòng đấu, HLV Cristiano Roland được thay thế bằng HLV Lê Đức Tuấn.

Hiện tại, SHB Đà Nẵng đã có 3 ngoại binh mới, gồm trung vệ Cassio Sheid, tiền vệ Emerson Souza và tiền đạo Thiago Henrique. Họ thay đổi hoàn toàn dàn ngoại binh so với giai đoạn đầu mùa, sau khi các cầu thủ ngoại cũ gây thất vọng. Tất cả những động thái này của đội bóng sông Hàn nhằm hướng đến việc thay đổi thành tích yếu kém hiện tại.

Về phía đội áp chót bảng xếp hạng Hải Phòng, đội bóng đất Cảng không thay đổi nhiều như Đà Nẵng. HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tại vị, ngoại binh hàng đầu của Hải Phòng là Lucas Vinicius (thường được gọi là Lucao) vẫn ở lại. Sự thay đổi được chờ đợi ở đội Hải Phòng, có lẽ là thay đổi về mặt tinh thần.

Cuộc đua nóng bỏng ở trước mắt

Thực tế những gì diễn ra ở giai đoạn đầu mùa giải 2024-2025 cho thấy Hải Phòng chơi không hề kém. Việc đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm thỉnh thoảng mất điểm ở một số vòng đấu của V-League một phần do họ thiếu tập trung ở thời điểm cuối trận, phần khác do Hải Phòng thiếu may mắn. Hải Phòng thường để thủng lưới ở những phút cuối trận. Nếu thay đổi được sự thiếu tập trung trong thi đấu ở những vòng đấu tới, thành tích của đội bóng đất Cảng có thể thay đổi.

Các trọng tài sẽ làm việc rất vất vả trong những ngày tới đây, đảm bảo sự công bằng cho giải đấu

Ngoài ra, trong những trận đấu trước các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành quyền trụ hạng như SHB Đà Nẵng (hòa 0-0), HAGL (thắng 2-0) và Hà Tĩnh (hòa 1-1), Hải Phòng vẫn chưa thua. Đây là chi tiết phản ánh đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm biết cách giải quyết các trận đấu cạnh tranh trực tiếp, kiểu "một mất một còn".

Với CLB Quảng Nam, việc được trở về thi đấu ở sân nhà Tam Kỳ (Quảng Nam) trong phần còn lại của mùa giải 2024-2025, sẽ là động lực lớn để đội bóng đất Quảng thay đổi thành tích ở giai đoạn tới. Giai đoạn đầu mùa giải hiện nay, Quảng Nam phải chọn sân Hòa Xuân ở Đà Nẵng làm sân nhà. Việc thi đấu ở sân trung lập khiến cho lượng khán giả nhà của CLB Quảng Nam giảm đáng kể trong thời gian qua, từ đó họ không được hưởng bầu không khí ở sân nhà đúng nghĩa.

Ngoài 4 đội có nguy cơ cao nhất gồm Đà Nẵng, Hải Phòng, SLNA và Quảng Nam, nhóm chạy đua giành quyền trụ hạng còn có thể kể tên Bình Định (xếp hạng 10, 12 điểm), CLB TP.HCM (hạng 9, 14 điểm), HAGL (hạng 6, 16 điểm). Tuy nhiên, những đội này vẫn có nét riêng khi thi đấu, họ đủ sức vượt qua những thời điểm khó khăn nhờ sự "khó chịu" trong lối chơi của mình.

Cuộc đua của nhóm các đội cuối bảng sẽ giúp cho phần còn lại của V-League 2024-2025 nóng bỏng hơn. Không đội nào muốn rớt xuống hạng dưới ở mùa giải tới, chính vì thế từng đội sẽ nỗ lực hết sức trong các trận đấu mà họ hiện diện, biến các trận đấu tới đây của họ trở thành những cuộc đấu rất căng thẳng và đáng xem.

Cũng nên nhắc đến HAGL - đội đang thứ 6 bảng xếp hạng. Đây là đội bóng mà ở một số mùa giải trước luôn trong cảnh "dành cả thanh xuân để trụ hạng" nhưng mùa này, có vẻ "tươm tất" hơn. HAGL khó nằm trong nhóm đua vô địch (hoặc tốp 3) nhưng cũng khó bị rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Khi các đội nhóm dưới đang vật vã để thoát hiểm, HAGL cứ "từ từ" mà bước. Với thực lực hiện tại, HAGL có thể nằm ở nhóm giữa bảng xếp hạng ở cuối mùa.