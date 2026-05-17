



Ở phía đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không khá hơn khi phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến đội bóng núi Hồng dần bị nhóm cuối thu hẹp khoảng cách. Chính vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Pleiku mang ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội trong cuộc chiến trụ hạng.

Đúng với tính chất căng thẳng của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá quyết liệt ngay từ đầu. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Trọng Hoàng tung cú đá rất căng ở phút 4 sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ HAGL.

Những phút sau đó, thế trận diễn ra khá cởi mở. Đội khách chủ động khai thác tốc độ của Atshimene trong các tình huống phản công, trong khi HAGL cố gắng kiểm soát bóng và triển khai thế trận từ tuyến giữa. Tuy nhiên, cả hai đội đều thiếu sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng.

HAGL thua đau Hà Tĩnh, tiếp tục bị kéo vào cuộc đua trụ hạng

Càng về cuối hiệp 1, trận đấu càng trở nên nóng hơn với liên tiếp những pha va chạm và tranh cãi. Bước ngoặt xuất hiện ở quãng bù giờ khi trọng tài tham khảo VAR và xác định Marciel để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền ở phút 45+7, Atshimene không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bàn thua ngay trước giờ nghỉ khiến HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 2. Đội chủ nhà buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng chính điều đó lại khiến họ để lộ thêm khoảng trống phía sau.

Trong khi HAGL vẫn loay hoay với các pha tạt bóng và những tình huống dứt điểm thiếu sắc bén, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu. Phút 56, từ tình huống đá phạt góc của Lê Viktor, Helerson bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 trong sự bất lực của hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Hai bàn dẫn trước giúp đội khách thi đấu đầy tự tin. Họ chủ động lùi sâu, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và gần như không cho HAGL có nhiều khoảng trống để tiếp cận khung thành.

Đội bóng phố Núi vẫn rất nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu. Conceicao có cơ hội đáng chú ý ở cuối trận nhưng không thể đánh bại thủ môn Thanh Tùng, trong khi các pha bóng bổng liên tiếp cũng bị hàng thủ Hà Tĩnh hóa giải.

Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà khiến HAGL tiếp tục bị kéo sâu vào cuộc đua trụ hạng. Những vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội vẫn chưa được cải thiện, trong khi áp lực ở những vòng đấu cuối mùa ngày càng lớn hơn với thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Ngược lại, chiến thắng quan trọng này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm thời giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không tốt. Đội bóng núi Hồng cho thấy sự thực dụng và bản lĩnh trong một trận đấu mà họ tận dụng tốt hơn các cơ hội để giành trọn 3 điểm.