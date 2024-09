Hai anh em sinh đôi cùng đậu vào trường công an

Đó là câu chuyện của 2 anh em sinh đôi Phạm Huy Hoàng và Phạm Hoàng Anh (18 tuổi), quê ở tỉnh Thanh Hóa, cựu học sinh của Trường THPT Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trong đợt xét tuyển vừa qua, theo công bố của Học viện Cảnh sát nhân dân, Huy Hoàng đạt 21,98 điểm, Hoàng Anh đạt 24,88 điểm.

Nói về lý do cả 2 anh em quyết định trở thành chiến sĩ công an nhân dân, Hoàng chia sẻ: "2 anh em mong muốn được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân để sau này đóng góp cho đất nước và bảo vệ Tổ quốc".

Hai anh em Nguyễn Huy Hoàng (bìa phải), Nguyễn Hoàng Anh ẢNH: NVCC

Hiện tại, anh trai của Huy Hoàng và Hoàng Anh cũng đang học năm thứ tư của Học viện Cảnh sát nhân dân. Cả 2 anh em cũng đang tiếp nối truyền thống của gia đình.

Tuy là cặp sinh đôi, lớn lên cùng nhau, giống hệt về ngoại hình nhưng mỗi người lại có một tính cách và sở thích riêng. Trò chuyện với cặp song sinh, điểm khác biệt rõ ràng trong tính cách khi Huy Hoàng là anh trai có chút điềm tĩnh, ít nói, Hoàng Anh thì hoạt bát, năng động hơn. Trong thể thao, Huy Hoàng thích chơi bóng đá, còn Hoàng Anh thích bóng rổ. Cũng không ít lần bất đồng quan điểm, Huy Hoàng và Hoàng Anh góp ý cho nhau để hoàn thiện và tiến bộ.

Trong học tập, Hoàng Anh nhỉnh hơn Huy Hoàng nên em trai thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở những lúc anh trai chưa hiểu bài. Cặp song sinh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên và thể dục thể thao. "Chúng mình xem việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể thao như là cơ hội để rèn luyện và phát triển bản thân", Huy Hoàng nói.

Hoàng Anh (thứ 3 từ trái sang) tham gia hoạt động tại địa phương ẢNH: NVCC

Trong quá trình ôn thi đại học, Huy Hoàng và Hoàng Anh cũng gặp không ít khó khăn. Hoàng Anh chia sẻ: "Trong quá trình ôn thi, số lượng kiến thức rất nhiều. Ngoài việc tập trung cho tốt nghiệp THPT, thì chúng mình còn phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an nên cả hai đều bị căng thẳng và áp lực. Những lúc như thế, mình thường phân chia thời gian học tập thật nghiêm túc để mang lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, cũng dành thời gian giải trí, chơi thể thao nhằm giải tỏa đầu óc để khi quay trở lại với việc học sẽ tập trung hơn".

Chia sẻ về bí quyết để cùng đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Huy Hoàng cho hay cả 2 anh em đều tập trung học trên lớp để nắm vững kiến thức cơ bản, khi về nhà sẽ cố gắng luyện đề và làm thêm nhằm củng cố và vận dụng kiến thức vào đề thi. Trong quá trình học tập và chơi thể thao, Huy Hoàng và Hoàng Anh cùng nhau hỗ trợ, chỉ bài cho nhau, khi cả 2 không hiểu sẽ hỏi thầy cô giáo. "Phải xác định lúc học thì nghiêm túc. Dù biết kỳ thi sẽ khó nhưng chúng mình phải chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất để làm bài đạt được kết quả cao", Huy Hoàng bật mí.

Còn với Hoàng Anh, để vượt qua kỳ thi khảo sát của Bộ Công an và kỳ thi tốt nghiệp THPT, cần chuẩn bị kiến thức vững vàng và tâm lý thoải mái nhất. Với phần thi thể lực, 2 anh em cũng thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao. Hoàng Anh bộc bạch: "Học cùng trường, cùng chung mục tiêu và ước mơ, lại là 2 anh em song sinh nên chúng mình thường đồng hành và hỗ trợ nhau trong học tập, cũng như trong rèn luyện thể dục thể thao. Cả 2 anh em thường tập luyện nên phần thi thể lực với chúng mình không quá khó".

Cặp song sinh tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể thao ẢNH: NVCC

Cũng theo Hoàng Anh, gia đình không nặng nề về thi cử nên cả 2 anh em luôn cố gắng học tập và hướng tới kỳ thi đại học và ước mơ của mình. Trước khi nhập học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Huy Hoàng và Hoàng Anh vinh dự được kết nạp Đảng. "Chúng mình đều thấy rất vui, tự hào bởi trước khi vào đại học, cả 2 anh em được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với mình, đây là bước ngoặt của cuộc đời, là thử thách để bản thân cố gắng sống chỉn chu, chuẩn mực hơn và quyết tâm phát triển từng ngày", Hoàng Anh nói thêm.

Đồng hành với Huy Hoàng và Hoàng Anh trong chặng đường ôn thi tốt nghiệp THPT, cô Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên Trường THPT Tân Kỳ, chia sẻ: "Ngay từ khi bước chân vào Trường THPT Tân Kỳ, Huy Hoàng và Hoàng Anh đã xác định và nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát nhân dân để có thể phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Đặc biệt, 2 bạn rất ham học, cầu tiến và đầy sự sáng tạo trong học tập cũng như hoạt động của Đoàn trường. Cho nên, cả 2 em đều đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và đều trở thành học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân. Đó là kết quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của 2 em, cũng như niềm tự hào của gia đình và nhà trường".