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Thời sự

Hai bà cháu tử vong sau va chạm với xe bồn tại nút giao quốc lộ 1

Thanh Quân
Thanh Quân
Bà nội chở hai cháu bằng xe điện đi lấy vé số về bán thì xảy ra tai nạn với xe bồn chở xăng dầu khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ, cháu bé còn lại bị thương.

Đến đầu giờ chiều 4.7, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn chở xăng dầu và xe đạp điện xảy ra trên quốc lộ 1, khiến hai bà cháu tử vong, một nạn nhân khác bị thương.

Hai bà cháu tử vong sau va chạm với xe bồn tại nút giao quốc lộ 1- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai bà cháu tử vong

ẢNH: THANH QUÂN

Hai bà cháu tử vong sau va chạm với xe bồn tại nút giao quốc lộ 1

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 10 cùng ngày, bà C.T.H (54 tuổi, ở Đồng Tháp) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên quốc lộ 1, chở theo hai cháu nội. Khi đến nút giao giữa quốc lộ 1 và đường Phạm Hùng (phường Trung An), thì xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng dầu biển kiểm soát 65H - 053.xx đang rẽ phải từ quốc lộ 1 vào đường Phạm Hùng.

Hai bà cháu tử vong sau va chạm với xe bồn tại nút giao quốc lộ 1- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

ẢNH: THANH QUÂN

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà H. và cháu N.N.C.T (4 tuổi) tử vong tại chỗ. Bé gái 6 tuổi đi cùng bị thương và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người thân nạn nhân, sáng cùng ngày, bà H. chở các cháu đi nhận vé số để mang về bán thì gặp nạn. Cha mẹ của hai cháu bé hiện không còn chung sống, nên các cháu được ông bà nội trực tiếp chăm sóc. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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