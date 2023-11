Hai bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng AACI của Mỹ

Buổi lễ đón nhận Chứng nhận của Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện CIH có sự tham dự của TS. Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; ông Kreso Antonio Paliska - Phó chủ tịch cấp cao tổ chức AACI; bà Trần Thị Lâm, nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm cùng Ban lãnh đạo của hai bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu G.A

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận ghi nhận những đóng góp của hai bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City trong nỗ lực nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt việc đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế AACI - Hoa Kỳ là thành tựu có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam. Trong đó, một số chuyên khoa sâu như tim mạch, thần kinh - đột quỵ, nội tiết, chấn thương chỉnh hình… đã thu được nhiều thành tựu nổi bật về y học.

Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện CIH nhận chứng nhận chất lượng AACI của Mỹ T.L

Để đạt được chứng nhận quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh của AACI, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện CIH đã phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt gồm 3 module, 30 chương với tổng cộng hơn 140 tiêu chuẩn khác nhau., trong đó đặc biệt tập trung vào các khía cạnh như chất lượng điều trị, chăm sóc và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn lâm sàng, quản lý rủi ro, quản trị nguồn lực và đào tạo liên tục cho nhân viên y tế…

TS.BS. Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115, chia sẻ, trong suốt hơn 5 tháng liên tục, kể từ tháng 5.2023, Bệnh viện Gia An 115 cũng như Bệnh viện CIH đã tập trung nguồn lực để lên kế hoạch và triển khai các công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên các khoa phòng theo các tiêu chuẩn AACI, đồng thời xây dựng và chuẩn hóa hệ thống quy trình, cải tiến chất lượng dịch vụ, giám sát và đánh giá để tối ưu hiệu suất… nhằm đáp ứng tốt nhất bộ tiêu chuẩn quốc tế này.

TS.BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 chia sẻ tại sự kiện T.L

BS Trương Vĩnh Long cho biết thêm, điều thuận lợi là Bệnh viện Gia An 115 vốn đã có hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đồng thời luôn chủ động thực hiện các công tác về kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đã có kinh nghiệm trong thực hành để đạt được các tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế, như tiêu chuẩn ISO 15189:2012 trong lĩnh vực xét nghiệm Huyết học - Hóa sinh, Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị Vàng của Tổ chức Đột quỵ Thế giới hay Giải thưởng Quản lý bệnh viện châu Á (HMA)… Chính vì vậy, đạt chuẩn chất lượng AACI có thể xem như một bước tiến mới của bệnh viện trong nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn cho người bệnh.



Bên cạnh đạt chứng nhận AACI, trong dịp này, Bệnh viện Gia An 115 cũng vừa được trao Chứng nhận Bạch kim (Platinum) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO). Đây là thành tích xứng đáng từ sự nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị đột quỵ của Bệnh viện Gia An 115. Trước đó, Gia An 115 cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam phối hợp lắp đặt và triển khai toàn bộ phần mềm trí tuệ nhân tạo RAPID trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ não, từ tháng 6.2019.

Bệnh viện Gia An 115 tọa lạc tại khu vực cửa ngõ miền Tây, là nơi ứng dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại, mang đến cho cộng đồng một dịch vụ y tế chuẩn mực cao. Tại đây, bệnh viện đã thực hiện nhiều kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch và bệnh lý mạch máu não, điều trị ung thư với kỹ thuật tiên tiến, phẫu thuật nội soi, can thiệp xâm lấn tối thiểu bệnh lý gan - mật - tụy, chấn thương chỉnh hình, siêu lọc máu… đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến sự hài lòng cao nhất cho bệnh nhân.