Hai bệnh viện hạng đặc biệt phối hợp thực hiện ghép tạng 'xuyên Việt'

Trước đó, ngày 24.2, mẹ của BN M. (35 tuổi) đã quyết định hiến tặng các tạng còn chức năng hoạt động của anh M. để cứu sống những BN đang chờ được ghép tạng. Do trong danh sách chờ tại BV Chợ Rẫy không có người chờ ghép tim có nhóm máu B phù hợp với người hiến, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã điều phối tim của người hiến đến BV Hữu nghị Việt Đức. BV Chợ Rẫy tiếp nhận 2 thận, 2 giác mạc và da của người hiến. Đồng thời, BV Chợ Rẫy phối hợp hỗ trợ tiếp nhận và vận chuyển quả tim để ghép tại BV Hữu nghị Việt Đức, thực hiện hỗ trợ các kỹ thuật an toàn nhất để đảm bảo thời gian an toàn cho "trái tim" của người hiến được tiếp nhận trong tình trạng khỏe mạnh.



Các bác sĩ BV Chợ Rẫy thực hiện 2 ca ghép thận cho 2 nữ BN trẻ từ người hiến

Duy Tính

Ngay trong đêm 25.2, ê kíp của BV Hữu nghị Việt Đức đã vào nhận tim hiến tại BV Chợ Rẫy. Ê kíp ghép tạng của BV Chợ Rẫy tiếp nhận 2 quả thận và 2 giác mạc cùng da của người hiến. Các bác sĩ của BV Chợ Rẫy đã hoàn thành 2 ca ghép thận, tình trạng BN đã ổn định và có nước tiểu sau vài giờ ghép.

Hai người được ghép thận là 2 nữ BN trẻ và đều có hoàn cảnh khó khăn, bị suy thận là P.T.L.T (16 tuổi) và L.T.A.T (27 tuổi). Trong đó, BN P.T.L.T có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhà BN P.T.L.T có 2 chị em đều bị suy thận, cha bị bệnh nan y. Các ca ghép hoàn thành vào sáng 26.2.

Tiếp nhận da từ người hiến, ê kíp ghép da của BV Chợ Rẫy ghép cho nữ BN N.T.C.N (24 tuổi, ngụ Kiên Giang) và đã hoàn thành trong buổi sáng cùng ngày. Đây là BN bị bỏng lửa xăng, mất da diện rộng khoảng 30% diện tích của cơ thể, tình trạng nhiễm khuẩn nặng, nếu không được ghép da che phủ thì bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng suy mòn, nhiễm khuẩn huyết, nguy cơ tử vong rất cao. Riêng hai giác mạc của người hiến được bảo quản chờ người nhận trên đường đến BV Chợ Rẫy để ghép vào ngày 27.2. Hai giác mạc được ghép cho nữ BN C.N.B.T (20 tuổi, ngụ Đà Lạt) bị loạn dưỡng giác mạc, và nam BN H.V.N (30 tuổi, ngụ TP.HCM) bị sẹo giác mạc.

Tại BV Hữu nghị Việt Đức, thông tin từ các đồng nghiệp cho biết, "trái tim" của người hiến đã được ghép thành công bước đầu và đã đập trong lồng ngực người nhận sau 8 giờ ghép, với sự tham gia của hơn 40 y bác sĩ. Sau ghép, BN nhận tim ổn định đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe.