Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận tại Morocco

Hãng AP ngày 3.5 dẫn lời quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho biết 2 quân nhân trên thuộc Lục quân Mỹ, đã mất tích trong lúc đi bộ dã ngoại.

"Lúc đó họ không trực tiếp tham gia bất kỳ hoạt động huấn luyện nào. Các bài tập trong ngày đã kết thúc, và theo thông tin chúng tôi nắm được thì họ mất tích khi đang đi dã ngoại”, vị quan chức này cho hay.

Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận Sư tử châu Phi ở Senegal năm 2025 ẢNH: AFP

AFRICOM cho biết Mỹ, Morocco và các quốc gia khác tham gia cuộc tập trận Sư tử châu Phi (African Lion) đã lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Theo quân đội Morocco, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 2.5, gần khu vực huấn luyện Cap Draa cạnh thành phố Tan Tan, giáp với Đại Tây Dương. Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi, đan xen giữa sa mạc và các bình nguyên bán sa mạc.

"Hai binh sĩ được nhìn thấy lần cuối ở khu vực các vách đá sát biển, gần Cap Draa trong khuôn khổ chương trình huấn luyện theo lịch trình. Khi không thấy họ trở về như dự kiến, lực lượng Mỹ và Morocco đã lập tức tiến hành một nỗ lực tìm kiếm chung", quan chức quân đội Mỹ cho hay.

Cuộc tập trận này bắt đầu vào tháng 4 và diễn ra trên lãnh thổ 4 quốc gia, bao gồm Morocco, Tunisia, Ghana và Senegal. Theo kế hoạch, chương trình sẽ kết thúc vào đầu tháng 5.

Sự kiện được khởi động tại Tunisia. Tổng cộng, có hơn 7.000 quân nhân từ hơn 30 quốc gia đang tham gia diễn tập tại 4 nước đăng cai.

"Sư tử châu Phi" là cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn nhất của Mỹ tại lục địa này, được tổ chức từ năm 2004. Chương trình này thường có sự góp mặt của các quan chức quân sự cấp cao từ Mỹ và các đồng minh hàng đầu ở châu Phi.

Trước đó, vào năm 2012, hai lính Thủy quân lục chiến Mỹ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ rơi trực thăng ở thành phố Agadir, miền nam Morocco khi đang tham gia tập trận Sư tử châu Phi.