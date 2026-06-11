Hai bố con thi tốt nghiệp THPT cùng một nơi, điểm đặc biệt nằm ở đây...

Sáng 11.6, trong lúc con trai đang thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, ông Quách Tử Điệc (cán bộ về hưu, ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) bồi hồi kể lại cho PV Thanh Niên câu chuyện ông đi thi đúng vào dịp này, ngôi trường này 40 năm trước.

Ông Quách Tử Điệc cùng con trai Quách Khải Vinh trước ngôi trường 2 người từng học ẢNH: NAM LONG

Ngồi quán cà phê đối diện điểm thi Trường THPT Lưu Văn Liệt (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) chờ con trai thi, ông Điệc kể 40 năm trước cũng vào kỳ thi "tú tài" này, ông là thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT ở chính ngôi trường này.

"Hồi đó trường Lưu Văn Liệt không khang trang như bây giờ đâu, đường đi học cũng gian nan lắm, vì tôi ở bên cồn (xã An Bình bây giờ - PV) phải đi đò qua học. May là nhà tôi nằm cạnh sông nên đò đi qua rước tôi đi học, qua bến đò bên TX.Vĩnh Long (cũ) đi bộ 50 m là đến trường. Sau 3 năm học THPT, khoảng thời gian này của 40 năm trước tôi thi tốt nghiệp tại đây", ông Điệc nhớ lại.

Nhấp ngụm cà phê, ông Điệc kể tiếp, giờ ngồi chờ con trai đi thi mà lòng bồi hồi nhớ khoảnh khắc mình thi 40 năm trước. Cây phượng cũng đỏ rực, cánh cổng cũng đóng kín, không khí im ắng trong giờ thi khiến ông Điệc không thể nào quên được.

"Sau khi tốt nghiệp tú tài, tôi về quê đi làm rồi được đi học lớp nghiệp vụ thanh vận ở Hà Nội, sau đó làm ở Huyện đoàn Long Hồ. Dần dần, năm 1997, tôi được bầu làm Phó bí thư Huyện đoàn Long Hồ. Giờ nhìn đoàn viên, thanh niên tiếp sức mùa thi, tôi nhớ lại thời trai trẻ của mình quá", ông Điệc bày tỏ.

Ông Điệc phấn khởi khi cầm trên tay tờ Báo Thanh Niên do các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi phát tặng ẢNH: NAM LONG

Kể say sưa về thời trẻ trai của mình, thoáng chốc đã đến giờ đón con trai, ông Điệc gấp tờ Báo Thanh Niên cẩn thận rồi cầm theo qua cổng trường đón con trai.

Vừa ra cổng, em Quách Khải Vinh, lớp 12A9 Trường THPT Lưu Văn Liệt (con trai ông Điệc) vui vẻ nói: "Tuy không phải môn thế mạnh nhưng em cảm thấy vẫn ổn, thế mạnh của em là toán, hóa, sinh. Chiều nay, mới là cuộc đấu của em", Vinh phấn khởi nói.

Vinh cho biết em dự định xét tuyển vào ngành y, nối bước người chị vừa tốt nghiệp ngành y, chuẩn bị làm việc ở TP.HCM. "Em ước mơ làm bác sĩ, cứu chữa người bệnh và chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình", Vinh nói.

Nhắc đến con gái, ông Điệc hài hước nói: "Con gái tôi học ở Trường THPT Hòa Ninh (xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long), nếu con gái học ở trường này luôn thì 3 cha con học cùng có kỷ niệm thi tại 1 trường chắc phấn khởi lắm".

Ông Điệc dẫn xe ra chở con trai về nghỉ, chuẩn bị cho các môn thi buổi chiều, nhưng vẫn ngoái lại nhìn ngôi trường của mình 40 năm về trước.