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Sức khỏe

Hai ca sốt rét ác tính nguy kịch, WHO khẩn cấp hỗ trợ thuốc điều trị

Liên Châu
Liên Châu
Hai bệnh nhân mắc sốt rét ác tính nguy kịch, trong đó có một nam bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc, đã được Bệnh viện Bạch Mai cứu chữa và xuất viện sau khi Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẩn cấp điều phối thuốc artesunate từ nước ngoài về Việt Nam.

Một bệnh nhân 51 tuổi (quê Hà Tĩnh) nhập viện ngày 6.7 sau khi trở về từ Angola với tình trạng suy đa tạng, tổn thương não, gan, thận, phổi. Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, từng sinh sống tại Guinea (Tây Phi), được chuyển đến Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, sốt rét ác tính nặng, phải thở máy và lọc máu liên tục.

Các bác sĩ xác định cả hai đều nhiễm Plasmodium falciparum - loại ký sinh trùng gây sốt rét ác tính có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu.

Sốt rét ác tính đặc biệt nguy hiểm, WHO khẩn cấp hỗ trợ thuốc điều trị - Ảnh 1.

Đại diện WHO trao tặng Bệnh viện Bạch Mai 150 liều artesunate tiêm điều trị sốt rét ác tính

ẢNH: NGUYÊN HÀ

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh và khó khăn về nguồn thuốc, Bộ Y tế cùng WHO đã khẩn cấp điều phối thuốc artesunate tiêm từ nước ngoài về Việt Nam để điều trị. Sau khi được sử dụng thuốc kết hợp hồi sức tích cực, cả hai bệnh nhân đều kiểm soát được ký sinh trùng, các cơ quan dần hồi phục và đã được xuất viện, trong đó bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc ra viện ngày 22.7.

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trong tình huống giữa sự sống và cái chết, bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực, phối hợp các đơn vị để giành cơ hội sống cho người bệnh.

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