Hai cây cầu hàng trăm tỉ dang dở vì thiếu đất đắp

Cầu Tây An 1 và 2 là hai công trình nằm trong dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị TT.Nam Phước (H.Duy Xuyên), kết nối Trung tâm hành chính H.Duy Xuyên, QL1 và QL14H, do UBND H.Duy Xuyên làm chủ đầu tư. Dự án do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Thanh Tùng, Công ty TNHH xây dựng Thái Dương và Công ty TNHH xây dựng - dịch vụ Minh Khang thi công với kinh phí gần 250 tỉ đồng. Tổng chiều dài cả hai cây cầu gần 4 km, trong đó cầu Tây An 1 là hơn 3 km, cầu Tây An 2 dài gần 1 km. Dự án được khởi công từ tháng 4.2020 và dự kiến đến tháng 4.2023 sẽ đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, hiện 2 cây cầu này đã thi công xong các hạng mục chính hơn một năm nay nhưng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động do thiếu đất đắp các bên mố cầu và đường dẫn.



Bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, ở xã Duy Trung, H.Duy Xuyên) cho biết cầu Tây An 1 và 2 bắc qua sông Cầu Chìm nối TT.Nam Phước và xã Duy Trung. Hai cây cầu này đã hoàn thiện hơn một năm nay, nhưng các đường dẫn thì chưa thấy thi công. "Chúng tôi nghe đâu nguyên nhân là không có đất đắp các bên mố cầu và đường dẫn. Việc cả hai cây cầu đã xong nhưng để dang dở như vậy cũng thấy lãng phí, mong sao chính quyền sớm có phương án để dự án này sớm đưa vào hoạt động. Bởi vì, đây là hai công trình nằm trong dự án đường tránh lũ, nếu khi hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng", bà Hồng nói.

Cầu Tây An 1 và 2 dang dở do thiếu đất đắp mố cầu và đường dẫn MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Mẫn (49 tuổi, ở xã Duy Trung) cho hay: "Chúng tôi làm nông ở đây, thỉnh thoảng thấy đơn vị chở máy móc đến nhưng sau đó một vài tháng không hiểu lý do vì sao họ chở về lại. Nhà kho thì họ đang thuê người khác trông coi". "Tại các cuộc họp với xã, người dân hỏi tại sao hai cây cầu đã xong mà chưa thể đưa vào sử dụng thì chính quyền giải thích do chưa có đất đắp các bên mố cầu và đường dẫn. Người dân kiến nghị mong chính quyền làm sao đó xúc tiến dự án hoàn thành sớm, chứ đừng để cảnh cầu chờ… đất đắp như vậy!", ông Mẫn nói.

C HƯA TÌM RA NGUỒN ĐẤT SAN LẤP

Đại diện Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư và xây dựng H.Duy Xuyên cho biết việc cầu Tây An 1 và 2 đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng nguyên nhân chính là do không có đất đắp các bên mố cầu và đường dẫn. Từ năm 2021 đến nay, hầu hết trên địa bàn huyện không còn mỏ đất nào hoạt động nên không tìm ra nguồn đất đắp. Ngoài ra, có một nguyên nhân khác nữa khiến dự án chậm tiến độ là còn một số hộ gia đình, cá nhân chưa thống nhất nhận tiền hỗ trợ đền bù với lý do đơn giá bồi thường thấp.

Việc thiếu đất đắp gây chậm tiến độ toàn dự án

"Hiện nay trên địa bàn huyện mới đấu thầu được một mỏ ở xã Duy Sơn và đang làm thủ tục. Hy vọng mỏ này được cấp phép sớm để lấy đất đắp cho các công trình trên địa bàn huyện. Ngoài ra, cũng đang làm thủ tục xin cấp phép thêm một mỏ đất ở xã Duy Trung để phục vụ dự án này. Việc thiếu đất như hiện nay khó khăn chung cho toàn tỉnh chứ không riêng gì trên địa bàn huyện", đại diện BQL nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Đức, Phó chủ tịch UBND H.Duy Xuyên, cho biết để sớm có đất phục vụ cầu Tây An 1 và 2, huyện đang cho xúc tiến nhanh làm thủ tục để xin cấp phép mỏ đất trên địa bàn xã Duy Trung. Trước đây, theo dự toán sẽ lấy đất đắp ở mỏ xã Duy Trung, nhưng được một thời gian thì mỏ này hết thời gian hoạt động nên buộc phải dừng để xin cấp phép lại.

Theo ông Đức, hiện nay huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được cấp mỏ khai thác làm vật liệu thông thường, đồng thời đẩy nhanh triển khai thi công các hạng mục còn lại trên toàn tuyến nhằm kịp tiến độ như đã đề ra. Đối với các mỏ khoáng sản đã được quy hoạch thì khẩn trương lập thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật liệu trong thời gian tới theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam.