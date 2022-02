Hai cô gái trẻ định vượt biên sang Lào để học nghề làm tóc

Sáng ngày 20.2.2022, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Công an H.Phú Riềng bắt được 4 nghi can liên quan đến vụ án mạng ở H.Phú Riềng, vào trưa ngày 19.2. Một thiếu niên 15 tuổi bị đánh tử vong khi đang đi bộ.