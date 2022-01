Hai công an hiến máu cứu kịp người nguy kịch từ bài đăng trên mạng xã hội

Đọc bài đăng trên mạng xã hội có nội dung cần tìm người nhóm máu O Rh+ để hiến cho bệnh nhân Đ.V.T (59 tuổi) đang chuẩn bị làm phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, hai đoàn viên Đoàn thanh niên Công an TP.Hà Nội đã xung phong kịp thời có mặt hiến máu giúp bệnh nhân. Hành động đẹp của 2 chiến sĩ nhận được nhiều lượt “thả tim” từ cộng đồng mạng.

Giúp người là chính, không suy nghĩ nhiều

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, 2 chiến sĩ hiến máu là trung úy Lương Công Việt (cán bộ chuyên trách, Đoàn thanh niên Công an TP.Hà Nội) và thượng úy Trần Công Hoàng (Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - PA05). Anh Việt kể đã nhiều lần tham gia hiến máu. Hôm 18.1, thấy bài đăng cần nhóm máu O Rh+, anh cũng thuộc nhóm máu đó nên xung phong đi hiến với mong muốn giúp được bệnh nhân. “Bệnh nhân đó khi tham gia giao thông không may xảy ra tai nạn, bị đập đầu xuống đường dẫn đến tụ máu não và hiện vẫn đang nằm ở bệnh viện. Thấy họ cần, tôi có nhóm máu phù hợp thì đi hiến chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều”, anh Việt cho hay.

Thượng úy Hoàng cho biết, lúc đang làm việc và nhận được thông tin có người cần máu, anh liền đăng ký tham gia vì bản thân có nhóm máu phù hợp. Anh Hoàng tham gia hiến máu từ khi còn đi học ở trường, đến nay đã hiến được hơn 10 lần. “Bệnh viện cũng gần cơ quan nên hôm đó tôi xin phép đồng chí chỉ huy qua hiến máu. Tôi đăng ký hiến 350 - 450 ml nhưng bên bệnh viện chỉ cần 250 ml. Hiến máu tình nguyện, giúp người là chính nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều”, anh Hoàng kể, đồng thời cho biết thêm, đợt vừa rồi do máu hiếm nên sau các lần hiến, theo dõi trên app, anh thấy máu của mình được “du lịch” đến Cà Mau, Cần Thơ, TP.HCM… để giúp người.

Mong nhiều người chung tay hiến máu

Chị Đỗ Thị Thủy (33 tuổi) cho hay, bố chị - ông Đ.V.T đã qua cơn nguy kịch và hiện đang nằm chờ kết quả hồi phục tại Bệnh viện Việt Đức. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong CLB phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện, đến nay bố chị đã đủ máu, không phải tìm người hiến thêm. “Bố tôi bị tai nạn giao thông, hai hôm vừa rồi bố bị thiếu máu khi mổ cấp cứu nên gia đình đăng lên CLB xin máu và mọi người nhiệt tình cứu giúp bố tôi. Tôi rất vui và cảm động vì sự giúp đỡ đó. Hiện tại, bố vẫn chưa được gặp người nhà nhưng đã qua được cơn nguy kịch”, chị Thủy kể.





Thượng úy Hoàng cho biết, bản thân anh thấy vui vì sự hỗ trợ của mình đã giúp được bệnh nhân. Cũng theo anh Việt, anh tham gia CLB phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện từ tháng 7.2021. Trước đây, anh đã từng hiến máu khoảng 10 lần.

Theo trung úy Việt, người dân có thể đăng tin tìm máu lên CLB phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện, Đoàn thanh niên Công an TP.Hà Nội sẽ chủ động gọi điện với người nhà, với bệnh viện để xác minh đúng người cần hỗ trợ hiến máu.

“Với số lượng đoàn viên của Công an TP khá lớn và tình hình dịch bệnh khó khăn về vấn đề hiến máu tình nguyện, nhận thấy lợi thế có thể cung cấp nguồn máu sống, kịp thời, Đoàn thanh niên đã tham mưu với Ban Giám đốc Công an TP để thành lập CLB này. Thời gian tới, chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền để các đoàn viên thanh niên hỗ trợ khi người bệnh cần máu, lan tỏa hình ảnh đẹp cùng sức trẻ của công an thủ đô”, trung úy Việt nói thêm.