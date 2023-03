Hai công ty đòi nợ 'khủng bố' gọi 3.000 cuộc mỗi tháng

Ngày 15.3, Công an TP.HCM cho biết Công an Q.Tân Bình đã khởi tố 14 bị can là lãnh đạo, quản lý, nhân viên của Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (P.1, Q.Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ (P.15, Q.Tân Bình) về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Trong đó, Nguyễn Minh Thành (quản lý Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) và Trần Hà Anh Thư (Trưởng phòng tín chấp, Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ) có vai trò cầm đầu.

Khám xét 2 công ty đòi nợ thuê với cẩm nang 'tìm nỗi sợ của khách hàng'

Công an cũng đã khám xét trụ sở Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê; thu giữ hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện, công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê tại chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ.

Công an xác định, 2 công ty này đã mua hồ sơ người vay tiền từ một công ty tài chính có trụ sở ở Hà Nội. Mỗi tháng gọi khoảng 3.000 cuộc gọi "khủng bố" đòi nợ, tổng số tiền đòi được từ 2 - 3 tỉ đồng. Mỗi khi đòi nợ thành công, phía thu nợ sẽ được công ty tài chính ở Hà Nội (nơi bán nợ) trả công lên đến 86%.