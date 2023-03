Khám xét trụ sở 2 công ty 'khủng bố' đòi nợ thuê ở TP.HCM

Ngày 15.3, Công an TP.HCM cho biết, Công an Q.Tân Bình đã khởi tố 14 bị can về tội "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (P.1, Q.Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ (P.15, Q.Tân Bình).

Cụ thể, 7 người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng: Nguyễn Minh Thành - quản lý; Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính - nhân viên thu hồi nợ.

Còn 7 người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (quản lý, điều hành); Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm); Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).

Công an đang khám xét trụ sở Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ T.N

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua công an tiếp nhận nhiều tố giác của người dân về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Công an xác định, Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như: phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng "hoa hồng" theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.

Sau đó, nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống.

Khám xét bên trong trụ sở Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ NGỌC LÊ

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 2.3, Công an Q.Tân Bình cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) đồng loạt tung quân kiểm tra, khám xét 2 địa điểm là trụ sở của 2 tổ chức chuyên đòi nợ thuê nói trên ở nhà số 22 Tân Canh (P.1, Q.Tân Bình) và 358 Phạm Văn Bạch (P.15, Q.Tân Bình) .



Định tắt máy phi tang chứng cứ khi thấy công an

Tại địa điểm số 22 Tân Canh, là trụ sở chi nhánh Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, khi các trinh sát ập vào, gần 40 nhân viên của công ty này đang có mặt. Phần lớn đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Bị can Nguyễn Minh Thành, người được xem là trưởng phòng đòi nợ phía nam nhóm đòi nợ thuê, cũng đang có mặt điều hành công việc.

Các bị can tại Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ bị khởi tố NGỌC LÊ

Khi thấy bóng dáng lực lượng công an, bị can Nguyễn Minh Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ.

Qua kiểm tra, công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 28 nghi phạm là nhân viên công ty (trong đó có đối tượng Trần Hà Anh Thư, trưởng phòng tín chấp) cùng hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện, công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Hiện Công an Q.Tân Bình đang tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra mở rộng, làm rõ triệt để, xử lý nghiêm các đối tượng phạm pháp theo quy định pháp luật.

