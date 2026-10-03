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    Thế giới

    Hài cốt Sa hoàng Bulgaria hồi hương sau 1.000 năm vào hôm nay

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Sau hơn 1.000 năm kể từ ngày băng hà, hài cốt được cho là của Sa hoàng Samuel, một trong những nhà cai trị cuối cùng của Đế quốc Bulgaria thứ nhất, sẽ chính thức được hồi hương vào ngày 3.10.

    Theo Hãng AFP, Hy Lạp và Bulgaria trong tuần này đã đạt một thỏa thuận được Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev ca ngợi là "mang tính lịch sử". Theo đó, hài cốt Sa hoàng Samuel sẽ được hồi hương về Bulgaria, ngược lại Athens sẽ nhận lại 48 hiện vật bị quân đội Bulgaria lấy đi từ các nhà thờ và tu viện ở miền bắc Hy Lạp trong Thế chiến 1.

    Hài cốt Sa hoàng Bulgaria hồi hương sau 1.000 năm vào hôm nay - Ảnh 1.

    Tượng Sa hoàng Samuel đặt tại thủ đô Sofia, Bulgaria

    ẢNH: GUIDE BULGARIA

    Sa hoàng Samuel trị vì từ năm 997 đến năm 1014, từng dẫn dắt nhiều chiến dịch chống lại đế quốc Byzantine. Sau khi bị quân Byzantine đánh bại vào năm 1014, ông được cho là đã băng hà vì quá bàng hoàng khi chứng kiến hàng ngàn binh sĩ bại trận của mình bị chọc mù mắt trước khi trở về. Đế chế của ông cũng rơi vào tay Byzantine 4 năm sau đó.

    Đến thập niên 1960, nhà khảo cổ người Hy Lạp Nikolaos Moutsopoulos đã khai quật được hài cốt nghi của ông trên đảo Saint Achilleios ở phía bắc Hy Lạp. Đó là một bộ xương của người đàn ông cao khoảng 1,6 m, đi kèm một mảnh vải lụa sang trọng viền vàng và trang trí họa tiết chim chóc. Việc xác định đây là hài cốt Sa hoàng Samuel dựa trên nhiều manh mối như vị trí lăng mộ, sự xa hoa của trang phục và một vết gãy xương cũ.

    Bulgaria đã chính thức đàm phán để đưa hài cốt về nước từ năm 2007. Đáng nói, di sản của vị sa hoàng này vốn là một vấn đề tranh cãi gay gắt giữa Bulgaria và quốc gia láng giềng Bắc Macedonia trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào năm 2022, một ủy ban song phương đã khuyến nghị công nhận ông là người đứng đầu một nhà nước mà đa số các nhà sử học hiện đại coi là Đế quốc Bulgaria thứ nhất (tồn tại vào năm 681 - 1018).

    Để chuẩn bị cho buổi lễ bàn giao trọng đại, chính quyền thủ đô Sofia ở Bulgaria đã triển khai khoảng 750 cảnh sát bảo vệ khu vực trung tâm và bố trí các chuyến tàu miễn phí đưa người dân đến tham dự. Truyền thông cho biết biết hài cốt sẽ được đặt trong một quan tài làm từ đá cẩm thạch trắng và an táng tại nhà thờ Saint Sofia, được xây từ thế kỷ 6.

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