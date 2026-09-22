Hai cựu ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị khai trừ đảng

Trung Quốc ngày 21.9 thông báo khai trừ hai sĩ quan quân đội cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì 'vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật'.