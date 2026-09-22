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    Hai cựu ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị khai trừ đảng
    VideoThế giới

    Hai cựu ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị khai trừ đảng

    La Vi-Trí Đỗ
    Trung Quốc ngày 21.9 thông báo khai trừ hai sĩ quan quân đội cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì 'vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật'.

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