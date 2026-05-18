Hải Đăng Doo và Lou Hoàng lên tiếng nghi vấn 'bóng cười'
Minh Hy - Trúc Đặng
18/05/2026 08:35 GMT+7

Sau 11 ngày im lặng, Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đồng loạt khẳng định không tham gia mua bán hay sử dụng bóng cười, đồng thời nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và làm rõ các thông tin chưa đúng sự thật.

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng ra sao hậu lùm xùm đời tư?

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng chính thức lên tiếng về nghi vấn liên quan đến bóng cười, gái gọi trong chuyến du lịch ở Đà Nẵng tối 17.5. Hai nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân, ban tổ chức các chương trình, đối tác và công ty quản lý đã chịu ảnh hưởng bởi lùm xùm này.

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đều khẳng định không mua bán, sử dụng bóng cười. Đồng thời, hai mảnh ghép của Anh trai say hi đều cho biết không có mối liên hệ hay quen biết với tài khoản Facebook "P.T.N" được nhắc đến trong thời gian qua.

Hiện tại, Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đã nhờ đến Công ty Luật TNHH OPIC và cộng sự giải quyết vụ việc theo ủy quyền nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và làm rõ các thông tin chưa đúng sự thật.

Đại diện pháp lý của hai ca sĩ khẳng định đoạn clip đang được phát tán và lan truyền trên internet hoàn toàn không có bất kỳ hình ảnh, bằng chứng hay kết luận nào của cơ quan chức năng có thẩm quyền thể hiện các ca sĩ có hành vi sử dụng chất cấm, bóng cười hay mua bán dâm (gái gọi) như quy chụp. Các nội dung lan truyền này hoàn toàn tự biên tự diễn, suy diễn ác ý từ một số tài khoản mạng xã hội nhằm hạ bệ danh dự và uy tín của các ca sĩ trong thời điểm họ chuẩn bị tham gia các sự kiện âm nhạc lớn.

Trong thư cảnh báo pháp lý, phía công ty luật yêu cầu các cá nhân, tổ chức có hành vi nêu trên phải gỡ bỏ hình ảnh, bài viết, clip và bình luận mang tính quy chụp, xuyên tạc; đồng thời chấm dứt việc chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sự nghiệp đối lập của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng trước khi vướng ồn ào

Trước khi trở thành tâm điểm bàn tán vì ồn ào đời tư, Lou Hoàng sở hữu nhiều bản hit Vpop và có lượng người hâm mộ ổn định suốt nhiều năm. Trong khi đó, Hải Đăng Doo chỉ được chú ý nhiều hơn sau hiệu ứng từ chương trình 'Anh trai say hi'.

